Marius Şumudică e gata să o salveze pe Malatyaspor de la retrogradare acum: ,,Mi-am ţinut promisiunea”

Cu perioada de transferuri deschisă, Marius Şumudică a anunţat trei noi mutări la echipa sa. Okechukwu Azubuike , închizător şi atacanții Nouha Dicko și Kenan Ozer sunt noii jucători pe care ,,Şumi” se va baza la club.

,,Mi-am ținut promisiunea, am făcut ce am spus că voi face. După câteva zile și nopți foarte lungi de muncă, discutând cu jucătorii și încercând să-i convingem de proiectul nostru, ei sunt aici pentru a face Malatya mai bună.

Împreună cu oficialii clubului, am lucrat pentru a face echipa mai puternică. Asta am promis și am livrat. Vrem să schimbăm fața acestei echipe și să scoatem clubul din zona periculoasă. Haideți să susțineți echipa și să începem mâine un nou sezon cu un rezultat bun!”, a scris Marius Şumudică, pe Twitter.

Dear friends,

I kept my promise, I did what I told you I would. After some very long days and nights of work, talking to players and trying to convince them about our project, they are here to make Malatya better. pic.twitter.com/LgsJ8okYS7

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) January 13, 2022