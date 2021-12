Marius Șumudică își avertizează jucătorii: „Nu există prietenie. Cine merită să joace va juca”

Făcând o analiză asupra situației din clasament, antrenorul de 50 de ani vrea să ia măsuri cât mai rapide în ceea ce privește lotul de jucători.

Astfel, acesta a anunțat prin intermediul unei platforme de socializare ce transferuri urmează să facă, dar și alte decizii de ordin tactic.

”Vreau să schimb sistemul tactic, vreau să folosesc 4 apărători pe spate. Unul dintre cei 3 jucători cu care am convenit este un fundaș dreapta foarte bun. Aveam nevoie de un jucător pe acea poziție. Vom juca fie 4-2-3-1, fie 4-4-2 de acum înainte.

Vom semna și cu un fundaș central, doi mijlocași centrali, un număr 10 și un atacant. Trebuie să creăm competiție în echipă. Nu există prietenie, nu există nimic. Cine merită să joace va juca.

Mi-am dorit acești jucători, toți sunt jucători în care am încredere și care vor lupta pentru Malatyaspor și pentru mine. Voi păstra doar jucătorii care au ceva în suflet pentru Malatyaspor și care sunt gata să lupte pentru acest club.

Împreună, vom crea un tramvai care va evita retrogradarea în acest sezon și va termina în top 10 în campania următoare. Avem nevoie de voi, fanii, să faceți parte din asta, să ne susțineți și să credeți!”, a transmis Șumudică, pe contul personal de Twitter.

I want to change the tactical system, I want to use 4 defenders at the back. One of the 3 players we agreed terms with is a very good right back. We needed a player on that position. We'll either play 4-2-3-1 or 4-4-2 from now on. pic.twitter.com/qVr6moWCxV

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) December 28, 2021