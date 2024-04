Marius Șumudică recunoaște că negociază cu mai multe echipe: ”Sunt în discuții”

Cristiano Bergodi s-a despărțit de Rapid a doua zi după eșecul suferit în duelul cu Sepsi OSK, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.

Clubul giuleștean a anunțat prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele sociale despărțirea de tehnician.

Odată cu Bergodi pleacă și Luigi Ciarlantini, antrenorul secund, precum și Ionel Colonel, preparatorul fizic.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a declarat că Bogdan Lobonț va fi antrenorul principal în ultimele șase etape rămase din acest sezon.

Giuleștenii îl doresc pe banca tehnică pe Marius Șumudică, dar conducerea nu l-a contactat încă pe antrenor.

Tehnicianul a dezvăluit că poartă trative cu mai multe cluburi, două din Trucia, precum și unele din zona Golfului. Cu toate acestea, Șumudică a precizat că ar fi dispus să renunțe la fotbalul internațional și să revină la Rapid.

”În momentul de față, sunt șanse mari să plec în străinătate. Am posibilitatea să mă întorc în Turcia, la două cluburi, plus în zona Golfului. Sunt în discuții în momentul de față cu o echipă din Turcia din prima ligă și o echipă din Liga 2 care are posibilitatea să promoveze. Este un proiect ok, m-aș duce cu mare plăcere. Prioritatea pentru mine este străinătatea”, a spus Marius Șumudică la Digi Sport.