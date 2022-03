Marius Şumudică regretă că nu a semnat cu FCSB: „Am greşit. Mă băteam la titlu cu şanse reale”

Marius Şumudică a refuzat oferta lui Gigi Becali s-o antreneze pe FCSB, în luna mai, iar acum regretă.

În urmă cu mai puţin de un an Marius Şumudică îşi dăduse acordul să semneze cu FCSB, dar în cele din urmă s-a răzgândit.

„Lui Gigi Becali i-am dat primul telefon după ce am ieşit din biserică şi după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Rapid. I-am zis aşa: ‘Am fost un prost că am gândit cu inima şi cu sufletul’. Eu când am avut contractele de la Steaua (nr: FCSB), îmi acceptase tot Gigi, doar mă aştepta. Nu ştiu ce se întâmpla după aceea. Dacă făcea Gigi 2-3 schimbări la pauză, dar îi antrena Şumudică. Am greşit! În sufletul meu sunt rapidist, dar am greşit.

Dacă mergeam la Steaua, FCSB, eu cred că mă băteam la titlu cu şanse reale. Îmi era foarte greu să lucrez şi cu suporterii celor de acolo pentru că eram hulit. Erau bani mulţi, contracte foarte bune pentru staff-ul meu. Era un contract bun, cu bonusuri foarte bune, cu totul treceam de jumătate de milion.

Am fost la el în curte şi mă întreba de un jucător, nu îmi mai amintesc. Exista posibilitatea să se bage, să dea telefoane, să se bage, dar săptămână de săptămână cine lucra cu jucătorii? Gigi? Nu ştiu dacă scăpam o înjurătură, dar cred că ajungeam la un consens”, a spus Marius Şumudică, la ProSport LIVE.

Marius Șumudică este liber de contract, 7 februarie, când s-a despărțit de Yeni Malatyaspor.

Citește și În ce stadiu e implementarea sistemului VAR, în fotbalul românesc