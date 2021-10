Marius Șumudică s-a destăinuit în fața turcilor: „M-au dat afară pentru o glumă. Asta e, plătești când greșești!”

Antrenorul român a plecat cu scandal de pe banca celor de la CFR Cluj, iar acum este gata să facă din Yeni Malatyaspor noua revelație din Superliga Turciei!

Marius Șumudică nu a reușit să se impună pe banca campioanei României, astfel că a fost dat afară la doar două luni de la instalare. Acum, „Șumi” a semnat un nou angajament cu turcii de la Malatyaspor, formație alături de care a obținut deja două victorii, din tot atâtea partide.

Deși a fost înlăturat într-un mod incredibil din Gruia, Șumudică nu a uitat modul în care a fost dat afară de la Gaziantep. Românul a dezvăluit că în ciuda parcursului de excepție de pe banca echipei, oficialii clubului au decis să renunțe la serviciile sale după anumite declarații date de acesta.

„Chiar dacă am avut rezultate la Kayseri și Gaziantep, după o greșeala la Gaziantep, m-au dat afară pentru o glumă când eram pe locul trei după 20 de meciuri. Dar asta e viața, plătești când greșești. Sunt fericit că am câștigat două jocuri aici și dacă le pun și pe cele șapte victorii de la CFR Cluj, am nouă victorii, deci maximum de puncte”, a spus Marius Șumudică după victoria, scor 2-1, cu Altay.