Marta Kostiuk, nerăbdătoare să joace împotriva Simonei Halep, la Transylvania Open: „Sper să fac prima mea finală”

Marta Kostiuk (locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6), a învins-o clar, vineri, pe Emma Răducanu (locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3), în sferturile de finală ale Transylvania Open şi acum îşi doreşte să treacă de Simona Halep, în penultimul act, pentru a juca prima ei finală din carieră.

„Sincer, nu ştiu cum am câştigat primul game. Am revenit de la 40-15 şi l-am câştigat cumva, căpătând încredere şi simţind că nu voi pierde meciul. Apoi, cred, în ghemul al cincilea mi-am dat seama cum să o joc şi asta m-a ajutat. A fost rapid, dar nu am putut să o citesc, mi-a fost greu să fac ceva şi am încercat să dau mingea înapoi ori de câte ori am putut.

(n.r. – despre meciul cu Simona Halep) .Am luptat un set la Indian Wells, apoi în setul al doilea nu am jucat bine, a fost 6-1, sper să pot lupta mai mult mâine. Şi dacă pierd e o experienţă incredibilă. Este o persoană foarte, foaret drăguţă. Sper să fac prima mea finală şi abia aştept meciul„, a declarat Kostiuk.

Kostiuk va evolua, sâmbătă, nu înainte de ora 17.00, în penultimul act, cu Simona Halep, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1. Cele două jucătoare s-au întâlnit de curând, la Indian Wells, în turul al doilea, când românca s-a impus cu scorul de 7-6 (2), 6-1.