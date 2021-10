Transylvania Open | Emma Răducanu a ratat calificarea în semifinale! Nu a avut nicio șansă în fața Martei Kostiuk

Jucătoarea britanică Emma Răducanu (locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3) a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-2, 6-1, de Marta Kostiuk (locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6), din Ucraina, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca.

Primul set s-a încheiat după 30 de minute de joc. Kostiuk a făcut break-uri în primul şi al şaptelea ghem, impunându-se cu 6-2.

Setul secund a fost şi mai dezechlibrat, Răducanu obţinând doar un ghem, la 0-2, şi pierzând după doar 57 de minute.

Kostiuk va evolua în penultimul act cu Simona Halep (locul 18 WTA şi cap de serie numărul 1). Cele două jucătoare s-au întâlnit de curând, la Indian Wells, în turul al doilea, când românca s-a impus cu scorul de 7-6 (2), 6-1.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Anett Kontaveit din Estonia, locul 14 WTA şi cap de serie numărul 2, şi suedeza Rebecca Peterson, locul 99 WTA.

Marta Kostyuk gets the big win!

Marta defeats US Open champion Emma Raducanu 6-2, 6-1 and she qualifies in the semifinals of Transylvania Open!

What a great performance for Marta! pic.twitter.com/VnIZrEvGFs

— Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) October 29, 2021