Mărturia incredibilă a lui Florin Manea: „În Statele Unite nu am avut unde să dorm”

În viața agentului FIFA a existat un moment care a povestit peste ani pare desprins din scenariul unui film hollywoodian.

În 2004, înainte să devină un nume cunsocut în lumea impresariatului, Florin a experimentat viața dură în țara tuturor posibilităților. A lăsat confortul de acasă pentru a se descurca pe propriile picioare peste ocean.

„Am fost la muncă în Statele Unite, ce să fac? Dacă nu aveam bani, m-am angajat în construcții. M-a pus unul să car niște țevi, apoi mi-am dat demisia. Am lucrat o lună la un depozit de marmură. Câștigam 8-10 dolari pe oră. Nu am vrut să mă întorc acasă, n-am vrut să am șef sau să mă angajeze tata.

Mă trezeam la 04:00 dimineața, iar la 05:00 trebuia să fiu la marmură. Eram român, mă mai tiram, nu căram chiar tot timpul. Munceam de la 05:30 până la ora 16:00, apoi mergeam să arbitrez. Mă îmbrăcam în arbitru, luam 25 de dolari pe meci. Dormeam patru ore pe noapte. După ce am ajuns și mi s-au terminat banii, a fost nasol”, a dezvăluit fiul lui Nae Manea, pentru Gazetă.

Iar aventura inedită nu s-a încheiat aici.

„Am fost homeless vreo săptămână sau două. Nu aveam unde să dorm. A fost greu. Mi-am luat la un moment dat o cameră în Brooklyn. Aici era geamul, pe lângă geam trecea metrou. Am dormit vreo trei nopți în Grand Central, pe jos.

Aveam un carton, mi-l lua unul, îl mai băteam. Toată viața mea am fost un om asumat. Niciodată n-am spus lucruri neadevărate. Tot ce am făcut a fost pe spatele meu. Nu m-a ajutat tata. Băiatul lui Nae Manea a fost «homeless», a dormit pe jos! Tot ce am făcut a fost pentru a supraviețui”, a mai detaliat Florin Manea.