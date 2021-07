FCSB – Steaua, subiect de contre: „Sunteţi toţi zmei acum pe la CSA” / „Nu mi-a dat Gigi Becali bani”

Disputa juridică pentru identitatea Stelei continuă, iar ultimul episod s-a consumat între Ionel Ganea și Iulian Miu .

Luna trecută, Curtea de Apel București a hotărât ca CSA Steaua să dețină palmaresul din 1947 până în 1998, în timp ce FCSB-ului îi revin trofeele cucerite din 2003 până în prezent.

Caracterul nedefinitiv al deciziei instanței judecătorești a stârnit o discuție în contradictoriu între Ionel Ganea și Iulian Miu, foști colegi la echipa națională și la Bursaspor. Miu a evoluat la Steaua între 1996 și 2003, iar în prezent este oficial al formației din Liga a 2-a.

Dialogul dintre Ionel Ganea și Iulian Miu:

Ionel Ganea: „Nu se supără Iulian, că a jucat tot acolo, la FCSB/Steaua”.

Iulian Miu: „Eu am jucat la Steaua, am plecat în 2002. Am jucat împreună la Bursa”.

Ionel Ganea: „Ai jucat la Gigi Becali, acolo, când era el patron”.

Iulian Miu: „Nu era patron atunci. El n-a fost niciodată la Steaua, a fost la FCSB patron”.

Ionel Ganea: „Lasă că era! Sunteţi toţi zmei acum pe la CSA. Când aţi fost la Steaua era bine şi v-a dat Gigi Becali bani”.

Iulian Miu: „Nu mi-a dat Gigi Becali bani, eu am luat bani de la Steaua”, au fost contrele dintre cei doi foști jucători, la Look Sport.