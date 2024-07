Mbappe, despre prestația sa la Euro 2024: „Un eșec total”

Kylian Mbappe (25 de ani) a avut un discurs fără menajamente la adresa sa, după ce Franța a pierdut, scor 1-2, în fața Spaniei în semifinalele Campionatului European.

„Nu știu dacă am ratat mult, dar am ratat suficient pentru a nu ajunge în finală. Spania a jucat mai bine decât noi, așa că a meritat să meargă în finală.

El (n.r.- selecționerul Didier Deschamps, după meci) a spus că nu trebuie să coborâm capul, că trebuie să continuăm, că fotbalul nu este un râu lung și liniștit, și că acestea sunt capriciile fotbalului: uneori câștigi, alteori pierzi.

Am avut ambiția să fiu campion european, am avut ambiția să fac un EURO bun, Europeanul meu a fost un eșec total. Este o dezamăgire, trebuie să plecăm în vacanță. O să mă odihnesc bine, cred că am nevoie să mă întorc proaspăt când o vom lua din nou de la capăt și să facem multă pregătire.

(n.r.- dacă au fost surprinși francezii la cele două goluri ale spaniolilor) Nu știu, deschidem scorul, ne spunem că facem cel mai greu lucru, dar poate inconștient facem pasul în spate.

Am fost mai moi și am primit două goluri în unul după celălalt. După aceea, am încercat să repornim aparatul, dar nu a fost suficient. Rezultatul este ceea ce este și asta înseamnă că nu am făcut suficient pentru a ajunge în finală.

Cred că trebuia să marchez (n.r.- la ocazia lui ratată dinspre finalul meciului), cel puțin să trag pe poartă. Mergem mai departe și aceasta este realitatea dură a fotbalului. (n.r. – despre mască) M-am săturat, nu-mi vedeam bine colegii. Am vorbit cu medicul și mi-a spus să iau decizia ca un bărbat și nu regret”, a declarat Kylian Mbappe, potrivit L’Equipe.