Meciul din Europa cu Borac a lăsat urme pentru Ciprian Deac: ,,A fost o ruşine”

CFR Cluj a câştigat meciul din prima etapă a noului campionat al Ligii 1, scor 3-2, contra lui FC U Craiova 1948.

Ciprian Deac, unul dintre marcatori, a reacţionat la finalul jocului. Gândurile mijlocaşului au fost tot la meciurile cu Borac Banja Luka din Europa.

Acesta crede că e important că echipa şi-a revenit, după ce a trăit o ruşine în Bosnia cu Borac. Deac mai declară că fotbalul îi pedepseşte pe cei care nu dau totul pe teren.

,,E importantă victoria, veneam după un eșec, după o rușine, sincer. Am fost foarte supărați toți băieții, dezamăgiți, nu ne-am putut uita unii la alții, a fost foarte trist, dar e bine că ne-am calificat după acea rușine și că am avut reacție.

Știam că vom avea un meci foarte greu după asemenea meci, din Bosnia. Era foarte important mental să ne revenim. Am avut 2-0, au egalat, după faze fixe, s-a făcut 2-2. Eu cred că echipa joacă un fotbal plăcut, ne creăm foarte multe ocazii, dar din păcate, nu suntem la fel de concentrați pe faza defensivă.

Ajungem foarte ușor în fața porții, dar după cum știți, campionatele se câștigă cu defensiva, unde noi am fost foarte puternici în ultimii 4 ani. Se pare că am început să scârțâim. Trebuie să ne revenim foarte repede. Prefer să câștigăm cu 1-0 și să avem o ocazie și să se termine meciul.

A fost o umilință în Bosnia, niciunul dintre noi nu s-a putut uita în oglindă, pentru că chiar a fost un dezastru și să sperăm că nu se mai repetă pentru că, în Europa, cu cât vom avansa, vom întâlni echipe mai puternice și ne va costa calificarea.

Referitor la domnul Șumudică, ne-am dus toți spre el pentru că știm toți cât își dorește el să facă performanță și vrem să facem performanță împreună. După cum ați văzut, niciun meci nu e ușor. După meciul tur, toată România a crezut că mergem în Bosnia și vom defila.

Fotbalul te pedepsește când nu dai totul. Eu cred că acel meci l-am pierdut că nu am fost foarte motivați, nu am fost agresivi, ne-am dus în Bosnia relaxați, cu 2 goluri avans și ne-a costat. Dacă începeam de la 0-0, altul era rezultatul. E important că am realizat că a fost o rușine de meci și e bine că am avut reacție în această seară.”, a declarat Ciprian Deac, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.