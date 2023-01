Mesaj dur al lui Mihai Rotaru către FCSB: „Dacă le-am interzice jucătorilor să intre în cluburi, jumătate dintre baruri s-ar închide”

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, le-a transmis un mesaj dur celor de la FCSB, recomandându-le să lase echipa olteană în pace.

„Dacă le-am interzice jucătorilor de la FCSB să intre în cluburi, jumătate dintre baruri s-ar închide”, spune Mihai Rotaru

Universitatea Craiova l-a transferat miercuri pe Alexandru Ișfan de la FC Argeș. La scurt timp, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a lăsat să se înțeleagă că gruparea roș-albastră nu l-a luat pe jucător din cauza vieții extra-sportive pe care o are.

Replica oficialilor Universității Craiova nu a întârziat. „De pe vremea de când era la Mioveni îl urmăream pe Ișfan, acum doi ani. Noi am trimis scouteri de pe atunci, arăta interesant. Am avut alte priorități însă atunci.

Am încercat să-l luăm și acum un an. Noi l-am monitorizat continuu. Noi credem că are calități extraordinare. Tehnică, viteză, fizic, trebuie să și le pună în valoare.

Credem că va arăta cu totul diferit la Universitatea Craiova. Noi știm de un an de zile ce face și în viața privată. Latovlevici l-a luat sub aripa sa și l-a ajutat. Știm cu toții ce profesionist este. Nu mă interesează ce a făcut acum un an de zile s-au ce vorbesc unii sau alții.

Ca să facem o glumă, dacă le-am interzice jucătorilor de la FCSB să intre în cluburi, probabil că jumătate din baruri s-ar închide. Ăsta e mesajul nostru către ei: vedeți-vă de treaba voastră. Lăsați Universitatea Craiova în pace”, a spus Mihai Rotaru, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.