Mesaj splendid transmis de Edi Iordănescu, elevilor săi, după victoria cu CS Mioveni: „Au dovedit caracter și solidaritate”

Edi Iordănescu, antrenorul FCSB-ului, a reacționat pe Facebook în urma victoriei elevilor săi, la Buzău, cu CS Mioveni, scor 3-0.

Din cauza accidentărilor şi a cazurilor de COVID-19 în lot, FCSB a avut doar doi jucători pe banca de rezerve, pe Ştefan Târnovanu şi Alexandru Marian Musi.

“Victoria de sambata este a baietilor care au dat dovada de caracter si solidaritate cu toti cei bolnavi. Nu este usor cand vezi cum “pica” colegii si prietenii tai langa tine, sa te mai poti aduna si concentra pt joc. Sa gasesti forta necesara. Putem discuta foarte mult despre anumite decizii de arbitraj, dar cred ca nu sunt subiectiv cand spun ca la cum s-au derulat evenimentele pe teren, nimeni nu poate contesta victoria. Baietii au tinut steagul sus pt noi toti si au continuat seria foarte buna din ultima perioada.

Am avut incredere ca putem castiga si in conditiile astea, aproape imposbile, unice, cu 13 jucatori, doar 1 rezerva de jucator de camp, departe de casa chiar si atunci cand ar trebui sa jucam la noi in Bucuresti, pe conditii de ploaie si teren greu. (Cu toate astea multumim si felicitam gazdele noastre de la Buzau pt suport, pt ospitalitate si pt cum a rezistat terenul de o calitate foarte buna). Am trecut peste un moment foarte greu, dar vor urma altele cel putin la fel de grele.

Ce trebuie sa inteleaga lumea, este ca problema mare nu o reprezinta doar absentele de la un anumit joc , sau faptul ca de cand am venit la echipa am avut probleme imense si continue cu jucatori accidentati si covid, ci ca procesul de pregatire este dat peste cap total. Am avut doar 13-14 jucatori la antrenament in foarte multe momente, fapt ce ne afecteaza toata metodica de lucru, iar acum cu covidul avem 12-13 jucatori care nu se antreneaza cu saptamanile si toate aceste lucruri ne afecteaza puternic.

Dupa o pauza de 2 sapt, ai nevoie de cel putin 2-3 sapt sa te repui pe picioare, iar jocurile si adversarii nu te asteapta. Oricum mergem cu incredere inainte !!”, a fost mesajul transmis pe Facebook, de Edi Iordănescu.

Meciul FCSB – CS Mioveni, scor 3-0, s-a disputat sâmbătă, în cadrul etapei a 12-a a Ligii 1. FCSB ocupă locul doi în Liga 1, cu 24 de puncte.