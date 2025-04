Mesajul clar al lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de meciul cu Universitatea Craiova:

FC Universitatea Cluj începe returul play-off-ului cu un meci pe teren propriu în compania Universității Craiova, programat sâmbătă, de la ora 20:00. Înaintea partidei împotriva oltenilor, la conferința de presă de vineri, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a prefațat duelul și a vorbit despre șansa „studenților” de a bifa a doua victorie consecutivă pentru prima dată în acest play-off, care să îi apropie de noul obiectiv stabilit, se arată pe site-ul oficial al echipei.

”Așteptările mele sunt realiste, dar în același timp am încredere că vom fi la nivelul meciului cu Rapid. Echipa este în creștere, au revenit niște jucători importanți, ne-au revenit pofta și entuziasmul de fotbal. Din punct de vedere fizic și al formei sportive, cred că suntem într-un moment bun. Asta trebuie să le dea încredere jucătorilor, că sunt bine pregătiți. La fel, să joace ceea ce știu ei să facă mai bine, mai ales cum am făcut-o în prima repriză la București, cu Rapid. Să facem cât mai puține greșeli decisive, să blocăm anumiți jucători importanți ai Craiovei, să știm cum să abordăm. Să avem respect atât cât trebuie, suntem acasă, suntem favoriți, așa trebuie să privim, cu multă încredere și personalitate. Să credem cu adevărat că al doilea obiectiv frumos îl putem realiza, să terminăm pe locurile 3-4, câștigând acest joc cu Craiova.

Jucăm acasă, terenul arată din ce în ce mai bine, se poate juca fotbal. Avem nevoie de un teren bun pentru că suntem o echipă care joacă. Îți trebuie determinarea și echilibrul de care ai nevoie când abordezi astfel de jocuri. Trebuie să ai încredere în tine, nu cu frică și nu cu acea ambiție fără să gândești și fără să ai o logică în jocul tău. Să nu uiți de ceea ce te caracterizează ca echipă și ca jucător. Trebuie să existe acest echilibru între ritmul jocului și fanii noștri care în unele momente îți creează o stare în care doar vrei să te duci peste adversar. Să găsim acel echilibru în ambele faze și să nu ne lăsăm descoperiți, pentru că Craiova e o echipă bună de contraatac, asta am văzut la analiza pe care am făcut-o. Iar atacanții și mijlocașii noștri să ajungă foarte mult în careu în poziție de a înscrie, așa cum a făcut-o foarte bine și Ovidiu Bic, jucând pe alt post decât rolul pe care l-a avut în majoritatea meciurilor, în spatele celor doi atacanți”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul echipei noastre a vorbit și despre individualitățile din echipa Craiovei și a lăudat schimbările din jocul formației sale.

„Mitriță e un jucător periculos, atunci când e în formă și are spații, am văzut și golurile marcate. Dar chiar dacă știu, se pare că mulți jucători nu iau măsuri pe ceea ce face el foarte bine, acele intrări în interior în care îi dai timp să gândească și să își pregătească șutul. Sperăm ca noi să înțelegem cum trebuie să abordăm, mai ales în zona de 16 metri. E un jucător valoros al campionatului, care are viteză, are execuții, la fel și Baiaram. Craiova e o echipă care nu arată rău deloc, dar noi nu că nu arătăm rău, noi arătăm foarte bine. În momentul de față, U Cluj s-a întors la ceea ce a fost înainte, cu un joc foarte dinamic, foarte rapid, cu una sau două atingeri. Controlăm jocul, asta nu înseamnă că nu avem și noi mici probleme, dar am crescut foarte mult în ultimele două săptămâni, după înfrângerea cu Dinamo.

Am crescut și mental și din punct de vedere al abordării. Nu am mai schimbat nici sistemul de joc, condiționat de calitățile unor jucători care au venit și cărora am dorit să le dau încredere și minute să joace. Am fost obligat și de cele trei accidentări (Cristea, Bic, Nistor-n.n.), plus Jasper, a patra accidentare, atunci am fost forțat să schimb sistemul și se pare că nu merge. Sistemul nostru e 4-3-1-2, am arătat foarte bine și am fost o perioada destul de lungă pe primul loc cu un joc consistent, plăcut. Presiunea e pe ambele echipe, și noi avem presiune, pentru că și noi ne dorim mai mult. Cred că va fi un motiv în plus de stare de spirit, de motivație (faptul că și locul 4 poate duce în cupele europene, după rezultatele din Cupa României-n.n.). Noi suntem la primă experiență în play-off. Am crescut foarte mult, am surprins pe toată lumea. Ce e îmbucurător e că avem acei fani extraordinari de la peluză, care sunt bucuroși și ne susțin necondiționat. Ei iubesc această echipă”, a completat tehnicianul „studenților”.

De asemenea, Sabău a subliniat evoluția bună a elevilor săi în partida din etapa trecută, din Giulești.

”Chiar am analizat, am avut 7-8 jucători cu o stare incredibilă, mă refer la efortul pe care l-au făcut, intensitatea efortului, sprinturile, ambiția cu care au abordat fazele în care am avut mingea, dar și cele în care trebuia să recuperăm. La mijlocul terenului am câștigat meciul cu Rapid. Aveam superioritate numerică, dar nu numai asta, cât și dinamica și intensitatea cu care am jucat, atât în atac, cât și în apărare în multe momente de joc. Plus atacanții care au făcut pressing permanent, au stat în zona centrală, au rămas langa cei doi fundași centrali. Am făcut puține greșeli la nivelul fundașilor centrali, la fel și Edvinas a avut o evoluție f consistentă. A fost acel moment important în prima repriză, dar dacă nu ești acolo și nu ai acel reflex la Dobre, primești gol și lucrurile se pot schimba. În Giulești, imediat se creează o anumită presiune pe care adversarul o resimte.

Ovidiu Bic a trecut printr-un moment greu, până în perioadă de iarnă el a arătat foarte foarte bine, au venit mici probleme, apoi a venit acea accidentare în care el a stat 25 de zile. Cu o săptămână de antrenament, ați văzut ce joc a făcut. Din punct de vedere fizic, a fost incredibil, plus curajul de a cere permanent mingea, acea finalizare. Când ai 6-7 jucători care se comportă așa, e greu să te bată cineva. A avut cred o singură fază în care a ținut mai mult de minge, în rest a jucat permanent din una sau două atingeri. A dat și a plecat, a dat viteză de joc, s-a arătat la joc. La fel și Cristea, pentru că și el a venit după o perioadă lungă în care a avut probleme medicale și totuși a dus. La sfârșit, nu a mai putut, a avut mici probleme, dar nu pot să nu evidențiez când lucrurile funcționează. Ești mult mai liniștit când vezi starea lor. Așa vin rezultatele și așa am obținut rezultatele foarte bune anul acesta, prin această organizare și stare de spirit”, a mai spus principalul „Șepcilor roșii”.

Întrebat dacă se gândește la revanșă după înfrângerea cu 0-3 din prima etapă a play-off-ului, Sabău a răspuns:

”Eu, ca antrenor, da. Dacă aș fi fost jucător, aș fi așteptat cu multă ambiție acest joc, sportiv vorbind. După 3-0 prea multe nu poți să spui, dar au fost anumite situații de joc în care am controlat și am avut o ocazie bună de a intra în meci să înscriem și la pauză să intrăm cu 1-1. Nu am reușit, ne-am deschis și apoi pe contraatac au reușit să își creeze niște situații bune, dar noi nu am arătat deloc rău ca echipă.”

Nu în ultimul rând, tehnicianul „studenților” a oferit noutăți privind problemele medicale din cadrul echipei.

„Avem mici probleme medicale. Să vedem daca Boboc își va reveni. Dan Nistor are încă acea problemă pe tendon, săptămâna aceasta puțin s-a antrenat 100%, dar sigur, așa cum am făcut-o și la București, am jucători de care să mă folosesc la acest joc și să facem un meci bun.”