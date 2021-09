Mesajul de despărţire al lui Darren Cahill pentru Simona Halep: ,,Eu îţi mulţumesc, Simo”

La despărţirea de Darren Cahill, sportiva din România a publicat pe Twitter un mesaj emoţionat despre perioada pe care a petrecut-o alături de australian.

„ După șase ani minunați în care am colaborat, eu și Darren am decis că a venit momentul sa punem capăt relației noastre de muncă. Mulțumesc D pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis mai bună și o persoană mai bună ”, a scris Simona Halep, pe contul de Twitter.

După ce Simona Halep a anunţat despărţirea de antrenor, Darren Cahill a reacţionat şi el. Australianul a postat şi el un mesaj emoţionant despre sportiva din România, prin care îi mulţumeşte pentru colaborare.

,,Eu îți mulțumesc, Simo, pentru că mi-ai permis să fac o plimbare incredibilă alături de tine în această călătorie a ta. Îmi amintesc această fotografie de mai sus ca și cum a fost ieri și este doar una dintre numeroasele amintiri uimitoare. O jucătoare grozavă, dar, cel mai important, o persoană și o prietenă grozavă. Toate cele bune, Simo.’‘, a scris Darren Cahill pe social media.

no, thank you Simo for allowing me to take an incredible ride on your journey with you. I remember this photo above like it was yesterday and it is just one of many amazing memories. A great player but most importantly, a great person and friend. All the best, Simo 👊

