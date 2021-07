Mesajul lui Ante Puljic după plecarea de la Dinamo: ,,Vreau să corectez o chestie! Niciodată nu am spus asta”

Ante Puljic nu mai este jucătorul celor de la Dinamo, potrivit anunţului făcut de clubul din Ştefan cel Mare în cursul zilei de marţi.

După ce a părăsit Dinamo şi a mers în Croaţia la familie, Ante Puljic a ţinut să transmită un mesaj prin care îşi ia la revedere de la clubul pe care îl iubeşte în România.

Acesta a ţinut să precizeze că niciodată nu s-a pus împotrica suporterilor lui Dinamo. Acesta speră ca pe şoseaua din Ştefan cel Mare să iasă în curând şi soarele.

,,A venit ziua în care trebuie să părăsesc Dinamo, club unde am petrecut momente frumoase ale carierei, dar unde, din păcate, în ultima perioadă am petrecut unele urâte. În primul rând vreau să le mulțumesc antrenorilor, celor din staff, colegilor și prietenilor de la Dinamo. Cu toții m-au acceptat ca prieten și coechiper. Vreau să mai spun ceva, o chestie care tot a apărut și pe care vreau să o corectez: Niciodată nu am spus nimic urât despre fanii dinamoviști și nu o să o fac niciodată în viața mea.

Vreau să-i asigur că toată viața voi aprecia dragostea și respectul pe care l-au arătat față de mine! Nu sunt doar niște suporteri! Îi doresc tot binele lui Dinamo, un club mare din România care trece printr-o perioadă grea. Sper, sincer, să vină zile bune și frumoase pentru această echipă și până atunci, ca de obicei, sunt cel mai mare suporter dinamovist și câine roșu până la moarte.”, apare în mesajul postat de Ante Puljic, pe Instagram.

91 de meciuri a jucat Ante Puljic la Dinamo, reuşind să înscrie şi 4 goluri.