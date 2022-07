Mesajul lui Gustavo Vagenin la despărțirea de Universitatea Craiova! Care este cel mai important gol

Mijlocașul brazilian Gustavo Di Mauro Vagenin a transmis un mesaj la despărțirea de Universitatea Craiova. El va juca la echipa iraniană Tractor FC.

Gustavo Vagenin a marcat 34 de goluri pentru Universitatea Craiova în 124 de meciuri

Universitatea Craiova a anunțat plecarea jucătorului cu o zi înainte de meciul cu Rapid, programat diseară, la 20:15, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în Etapa a 3-a din Superliga.

„Mulțumesc, CRAIOVA! De când am ajuns în 2016 am trăit împreună multe momente remarcabile! 124 de jocuri oficiale și am înscris 34 de goluri.

Pentru mine cel mai important gol pe care l-am înscris a fost în finala Cupei României din 2018, după 28 de ani fără titluri, am reușit să spargem acest post cu multă dăruire și sprijin din partea tuturor suporterilor.

Am Craiova în inimă pentru totdeauna. Mulțumesc pentru tot!”, a transmis Gustavo, pe pagina de Facebook.

Gustavo Vagenin a marcat de două ori în acest sezon și a pasat decisiv la golul cu “U” Cluj-Napoca

Gustavo a avut un debut de sezon excelent, reușind două goluri și o pasă decisivă în patru apariții pentru gruparea olteană.

El a semnat ambele reușite ale Universității în meciul de pe teren propriu cu Sepsi, 2-2, în Etapa 1 a Superligii, marcând în minutele 29 și 59. De asemenea, i-a pasat lui Papp la remiza din deplasare cu “U” Cluj-Napoca, 1-1, meci care a avut loc în Etapa 2.

Gustavo a mai fost vândut o dată de Universitatea Craiova. Sosit liber de contract în Bănie, în vara lui 2016, de la ACR Messina, jucătorul a plecat doi ani mai târziu la Liaoning FC, pentru 850.000 de euro.

De-a lungul carierei, brazilianul a mai jucat la GO Audax, Salernitana, Novara, Lecce și Ajman Club.

Plecarea lui Gustavo este o pierdere importgantă, a recunoscut Laszlo Balint

Antrenorul Universității Craiova, Laszlo Balint, a declarat că plecarea lui Gustavo reprezintă o pierdere importantă. „Dintre ultimii sosiți la echipa din Bănie, Rivaldinho nu are drept de joc, dar Sergiu Hanca poate debuta duminică. Din punct de vedere medical, nu sunt probleme majore.

Plecarea lui Gustavo ne lasă un pic descoperiți. Rivaldinho nu va fi disponibil din punctul de vedere al documentelor. Din fericire, Sergiu Hanca are situația rezolvată. Avem și cei doi suspendați, deci avem anumite probleme din punct de vedere numeric.

Gustavo este o pierdere. E un jucător de calitate, care a contribuit chiar decisiv în prima etapă. Dar sunt soluții”, a spus Laszlo Balint, la conferința de presă.