Mesajul lui Mario Marinică după ce Malawi și-a încheiat aventura la Cupa Africii: „Sunt mândru de jucătorii mei”

Antrenorul român și-a prezentat concluziiile după ce naționala pe care a condus-o la ediția din acest an a competiției de pe continentul negru a fost eliminată în optimile de finală.

Marocul a trimis acasă „flăcările” din Malawi care se pot lăuda cu cea mai bună participare din istorie la Cupa Africii. Reprezentativa preluată în luna decembrie de tehnicianul de 57 de ani a strâns patru puncte în grupă și a condus una dintre cele mai binte cotate selecționate prezente în Camerun.

„A fost un meci foarte greu pentru noi. Am respectat planul de joc, dar, din păcate, nu a funcționat și am încercat să profităm de câteva slăbiciuni ale marocanilor. Pentru mine, Marocul este cea mai bună echipă de la Cupa Africii pe Națiuni și a demonstrat acest lucru, are jucători foarte buni. Oricum, eu sunt foarte mândru de jucătorii mei și vom continua să muncim”, a transmis selecționerul care a scris istorie pe banca micuței naționale africane.

Mario Marinică susține că scenariul putea fi altul pentru echipa sa, dacă Malawi ar fi primit un penalty în jocul îmoyriva Senegalului, care în caz că ar fi fost transformat i-ar fi putut permite să aibă un adversar mai accesibil în optimile de finală. Așa scurtul său mandat ca selecționer s-a încheiat el urmând să revină în postura de directorul tehnic al Federației din Malawi. Românul s-a plâns pe perioada turneului final de condițiile pe care le-au îndurat jucătorii săi în cantonamentul din Camerun.

„Nu l-ați vedea pe Sadio Mane spălându-și singur chiloții și agățându-i la uscat pe boschetul din fața camerei. Jucătorilor mei au fost obligați să facă asta. Sunt standarde diferite aici, echipele sunt tratate diferit. Vorbim de incluziune, vrem să avem formații mici care să realizeze lucruri extraordinare, dar oamenii vor să vadă tot marile puteri în ultimele faze ale competiției.

Nu am avut nici lapte pentru cafea, ni s-a spus că s-a terminat laptele. Am fost șocat să constat că nu mai e nici mâncare suficientă, ca să nu mai zic că nici nu era bună. Trei zile am așteptat să se rezolve problemele noastre la hotel. Am cerut federației să facă plângere .Anumite întrebări trebuie puse: de ce ne confruntăm doar noi cu toate aceste lucruri? De ce numai echipele mici? De ce doar Comore, Gambia, Malawi? Suntem tratați ca oameni inferiori”, a spus lucrurilor pe nume Mario Marinică.