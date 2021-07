Mesajul Simonei Halep pentru Barty! Ce i-a transmis noii campioane de la Wimbledon

Australianca de 25 de ani a învins-o pe cehoaica Karolina Pliskova, locul 13 WTA și favorita numărul 9, scor 6-3, 6-7 (4), 6-3. Meciul a avut o durată de o oră și 55 de minute.

Simona Halep, ultima campioană de la Wimbledon, înainte ca trofeul să ajungă la Ashleigh Barty, nu a întârziat să reacționeze la triumful prietenei sale și a postat un mesaj special pentru aceasta pe contul personal de Twitter.

”Nu puteam să fiu mai fericită pentru tine! Felicitări pentru titlul tău la Wimbledon! Bucură-te de fiecare secundă”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Could not be happier for you @ashbarty – huge congratulations on your @Wimbledon title and enjoy every second 🤗🏆 pic.twitter.com/LqX4zYEjYh

— Simona Halep (@Simona_Halep) July 10, 2021