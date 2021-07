WIMBLEDON 2021 | Simona Halep și-a cedat trofeul! Ashleigh Barty, noua campioană de la Londra

Australianca de 25 de ani a învins-o pe cehoaica Karolina Pliskova, locul 13 WTA și favorita numărul 9, scor 6-3, 6-7 (4), 6-3. Meciul a avut o durată de o oră și 55 de minute.

Momentul decisiv s-a consemnat în setul al doilea. Barty a avut minge de meci la 5-4, dar a ratat-o. În cele din urmă, aceasta și-a revenit și și-a adjudecat setul decisiv, împunându-se în trei seturi.

Barty a câștigat al doilea turneu de Grand Slam din carieră, după Roland Garros, în 2019. Totodată, a devenit prima jucătoare din Australia care se impune la Wimbledon din 1980.

ASHLEIGH BARTY HAS WON IT!

She becomes the first Australian woman to win #Wimbledon since 1980 🏆 pic.twitter.com/P3vdIExI6k

