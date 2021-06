„Meseria se fură”! Adi Mutu, cu ochii pe antrenorii de la EURO! Ce îi lipsește naționalei României

EURO 2020, amânat forțat pentru 2021, este evenimentul major al anului fotbalistic. Cei mai mari antrenori, jucători și cele mai în vogă superstaruri de pe bătrânul continent se iau la întrecere pentru trofeul de campioană a Europei.

Competiția ce se desfășoară și la București este un bun prilej pentru antrenorii români care vor să inoveze și să experimenteze cele mai noi tactici și metode de pregătire ale echipelor pe care le conduc. Unul dintre aceștia este și Adi Mutu, proaspăt numit pe banca celor de la FC U Craiova.

Fostul selecționer al României U21 este cu ochii pe antrenorii prezenți la EURO 2020, de la care spune că are ce învăța, pentru a le putea preda și elevilor săi în noul sezon al Ligii 1.

„Din punct de vedere tehnic, EURO e la un nivel foarte bun. Nu era aşa înainte, iar acum văd antrenori care încearcă noi sisteme, iar dinamica sistemelor este un pic diferită decât era înainte, dar cred că e mai bine pentru noi, fiindcă avem o şansă să învăţăm. Studiem ceea ce joacă şi ceea ce obişnuiau să folosească înainte. Fiindcă nu e important doar sistemul, este şi dinamica, modul în care se mişcă pe teren, cum se avansează. Pentru mine este un studiu bun. Pentru mine este o ocazie să studiez marii antrenori şi să văd ceea ce pot lua de la ei şi ce pot pune şi în practică”,a declarat fostul atacant, conform Telekom Sport.

Adi Mutu a stat de vorbă cu fostul vârf al naționalei Ucrainei, Artem Milevskyi, fotbalist ce a dat opt goluri în 50 de apariții pentru selecționata care va juca luni meciul decisiv pentru calificarea în optimi, cu Austria, pe Arena Națională, de la ora 19:00. Mutu a recunocut față de acesta că Ucraina este superioară României și a explicat cum își poate crește nivelul și selecționata pregătită de Mirel Rădoi.

„Îmi amintesc atunci când am jucat împotriva Ucrainei, am marcat. Am câştigat cu 2-0. Şi am marcat două goluri. Dar îmi amintesc şi când am pierdut cu România U21, acum câteva luni în urmă. Pot spune că voi aveţi, la acest moment, o echipă mai bună decât a noastră. Sunteţi la EURO şi Shevcenko face o treabă bună cu echipa. Sper că puteţi realiza ceva important, chiar dacă o să fie dificil.

Cu această infuzie de jucători străini am pierdut un pic din stilul românesc, trebuie să îl recâştigăm deoarece este important pentru echipa noastră naţională. Ceea ce încercăm să facem e să construim campionatul intern, să fie foarte puternic pentru a da jucători pentru echipa naţională. Iar speranţa mea este să se întâmple repede. Mai ales că şi eu voi fi parte din Liga 1 în sezonul viitor, aşa că sper să trimit jucători la echipele naţionale.

„(n.r. – Cine e cel mai bun jucător în România?) Nu avem unul singur. Avem mai mulţi. Pot să vorbesc despre naţionala U21, pe care am antrenat-o. Sunt jucători interesanţi, precum Man, Olaru, Moruţan, Vlad, Ciobanu. Mulţi jucători tineri care sper să facă diferenţa în următorii ani şi să poată juca pentru naţionala mare. Dar dacă e să numesc un nume mare în naţionala mare, nu pot spune, fiindcă vreau să fiu diplomat şi nu vreau să spun ceva care ar crea polemică”, a mai spus Adrian Mutu.