„Mi-ar plăcea să joace la Rapid!”. Posibilul transfer promițător pentru Giuleșteni!? Cine poate semna cu trupa lui Adi Mutu în această vară!

La 23 de ani, Marco Dulca este unul dinte fotbaliștii promițători din Liga 1. Acesta evoluează în prezent pentru Chindia Târgoviște, echipă ce va juca barajul de menținere în primul eșalon. Astfel, șansele ca tânărul fotbalist să mai rămână din această vară la echipa dâmbovițeană sunt foarte mici.

Cristi Dulca, tatăl fotbalistului, a vorbit despre fiul său și despre interesul cluburilor din Liga 1 pentru el. Se pare că un nume uriaș ar putea fi noua casă a lui Marco Dulca.

„Cui nu i-ar plăcea să joace acolo?”

„Sunt câteva echipe din Liga 1 care îl vor, dar are un impresar. Mai are un an de contract cu Chindia, sunt aceste meciuri de baraj, dar apoi vom vedea. Are impresar, îi mai dau şi eu sfaturi, dar el decide.

Mi-ar plăcea să joace la Rapid. Cui nu i-ar plăcea să joace acolo? Vom vedea după meciurile de baraj, dar eu zic că e pregătit de o echipă mai bună. I-a prins foarte bine această perioadă la Chindia, a prins un mediu bun, Săndoi i-a dat încredere. Sunt mulţumit de cum a jucat, de cum a evoluat”, a declarat Cristi Dulca, conform primasport.ro.

În acest sezon, Marco Dulca a bifat 35 de meciuri, a marcat 2 goluri și a livrat tot atâtea pase decisive. Potrivit Transfermakt, fotbalistul român valorează 800 de mii de euro.