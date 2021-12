„Mi-e frică să mai adorm!”. Rică Răducanu, declarații cutremurătoare despre starea sa de sănătate

Fostul mare portar al Rapidului se confruntă cu mari probleme de sănătate, iar sfaturile venite din partea medicilor nu sunt unele deloc îmbucurătoare pentru acesta!

Ajuns la 75 de ani, Rică Răducanu a fost unul dintre personajele inedite din fotbalul românesc. Cu toate acestea însă, fostul goalkeeper este departe de stilul de viață cu care ne-a obișnuit de-a lungul anilor, iar gândurile negre îl bântuie tot mai mult de la zi la zi. Răducanu a dezvăluit că îi este frică să mai adoarmă, de teama de a nu muri în somn, din cauza unor probleme pe care le are la nas.

„Sunt foarte mulțumit de mine la 75 de ani. Dar sunt supărat de beleaua asta, care nu mai trece. Sunt învățat cu lumea, pe stradă, hai la o bere, hai la o vorbă. Alt stil! Așa, statul ăsta mai rău face. Mă dor toate. Înainte mai făceam sport, chiar dacă mă mai durea una sau alta, dacă mă mișcam, nu mai simțeam. Sunt mulțumit de mine, dantura e bună, înseamnă că am fost sănătos, mama a muncit bine la mine. M-am operat de toate alea, am și stent.

Am trecut și-s bine. Treaba e că nu prea am moral. Nevastă-mea are mai mult moral decât mine. Dacă rămân singur acasă, dacă pleacă nevastă-mea, am gânduri nasoale, nu pot să dorm. Mă gândesc că mi-a zis doctorul că o să mor în somn, mi-e frică să mai adorm. Din cauza nasului, am vrut să-l operez, dar nu se poate. Ce vrei?, riscurile meseriei, nasul ăsta mi-a fost scut! Aș vrea să fie cum era pe vremea mea, să fim toți sănătoși, viața aia frumoasă”, a zis Rică Răducanu, potrivit GSP.ro.