Mihai Iosif a criticat arbitrajul, după prima înfrângere din Liga 1: „Cred că deranjăm. Ciupituri, ciupituri…”

Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a criticat arbitrajul din timpul meciului cu CSU Craiova, scor 1-2.

Antrenorul este de părere că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil.

“Galbenul pe care l-a luat Belu nu a fost niciun galben. Am făcut repriză foarte bună, prima. Am rezistat a doua repriză, am avut şi multă şansă. Dăruirea jucătorilor a fost exemplară şi îi felicit pentru asta. Cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Cred că deranjăm.

Ciupituri, ciupituri… Spune arbitrul din teren, a fost fault, dar n-a căzut… Nu ştiu ce o să se întâmple dacă îmi plesneşte inima. Probabil va veni familia mea peste ei şi o să le arate cum suntem noi… dacă îmi plesneşte inima de nervi. Vreau să felicit jucătorii noştri pentru toate aceste şapte partide”, a spus Iosif la Digi Sport.

CSU Craiova a dat lovitura pe Arena Națională. Echipa olteană a învins-o pe Rapid cu 2-1, sâmbătă seară, în cadrul etapei a șaptea a Ligii I.

În prelungirile partidei, Koljic a marcat golul victoriei, cu un șut de la circa 20 de metri. Rapid ocupă secund, cu 16 puncte, în timp ce CSU Craiova e pe locul 5, cu 12 puncte.