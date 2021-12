Mihai Iosif a tras linie după un an nebun pe banca Rapidului: „E cel mai bun din viața mea!”

Antrenorul în vârstă de 47 de ani poate termina prima parte a campionatului pe o poziție de play-off, la debutul său pe prima scenă a fotbalului românesc din postura de tehnician!

Rapid București a avut un an 2021 plin, astfel că promovarea în Liga 1 după șase ani de absență, dar și parcursul destul de bun din cele 21 de etape ale actualei stagiuni, l-au făcut pe Mihai Iosif să aibă un cuvânt de spus în lupta pentru locurile fruntașe. Deși nu beneficia de foarte multă experiență la cel mai înalt nivel, Iosif a reușit să se impună în vestiarul giuleștenilor și i-a dus pe aceștia până pe locul 6 în clasament, după prima parte a sezonului.

”Am reușit să fac echipă frumoasă la Rapid pentru că suntem o familie. Eu sunt corect față de toată lumea. Am și greșeli, însă pot să vorbesc cu oricine. E normal să fie și nemulțumiți, dar mereu am argumente pentru fiecare.

Profesional, ăsta e cel mai bun an din viața mea. Personal, totul s-a legat de fotbal. Sunt fericit cu ce am obținut. Sunt mulțumit cu tot ce-am realizat, însă vreau să performez și mai mult și să-mi corectez lacunele. Îmi doresc să fiu din ce în ce mai profesionist și mai stăpân pe situație.

Nu am fost magician, doar am făcut și eu câteva lucruri bune. Eu sunt om credincios, cred tare mult în Dumnezeu. Cred că anul ăsta am primit ajutor de la Dumnezeu. Mult, mult de tot! Sută la sută este mâna lui Dumnezeu în realizările mele.

Și mai cred un lucru. Că părinții mei de acolo, de Sus, m-au ajutat în fiecare zi și în fiecare moment al vieții mele. Mama s-a stins acum un an și jumătate, iar tata a murit de șase ani. Dumnezeu să-i ierte!”, a povestit Mihai Iosif, pentru .