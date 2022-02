Șumudică, prima reacție după ce a fost dat afară de la Malatyaspor: „Sper să se salveze fără mine!”

Marius Șumudică (50 de ani) a fost demis în cursul zilei de astăzi de bașkanii de la Yeni Malatyaspor, după aproape patru luni de colaborare!

Antrenorul român a oferit prima reacție după cele întâmplate și a mărturisit că nu se aștepta să fie dat afară. Șumi a dezvăluit că a aflat de decizia conducerii chiar înainte de a pleca în Turcia, pentru a relua antrenamentele la club. Totodată, tehncianul a spus că nu și-a primit restanțele salariale pe cele trei luni aferente și le-a urat celor de la Malatyaspor să reușească salvarea de la retrogradare, chiar și în lipsa sa.

”Da, am aflat şi eu că am fost demis. E o decizie unilaterală a clubului, s-or gândi că va fi mai bine. Nu e nicio problemă, dar nu vreau ca lumea să fie indusă în eroare. Eu nu am primit niciun ban de peste trei luni şi nici acum nu mi s-a dat nimic. Am văzut că mi s-ar fi plătit restanţele, dar e fals!

Eu aveam biletele cumpărate ca să ne întoarcem, împreună cu secunzii, în Turcia, dar mi s-a transmis că am fost demis. Cum ziceam, sper ca fără mine Malatyaspor să se salveze. Este un oraş frumos, cu nişte suporteri admirabili şi ar fi păcat ca anul viitor să nu fie în Super Lig. Conducerea a făcut însă greşeli foarte, foarte mari”, a declarat Marius Șumudică, pentru Digi Sport.