Mihai Rotaru, vrăjit de un fotbalist: „E incredibil! Am spus de când l-am văzut”

CSU Craiova a remizat, scor 1-1, în partida cu Sepsi, dar Mihai Rotaru a rămas impresionat de evoluția unui jucător aflat sub comanda lui Reghecampf.

Lyes Houri a atras laudele patronului, la debutul în tricoul oltenilor, prin tehnica sa de executare a fazelor fixe. Acesta a ajuns în Bănie în pauza destinată jocurilor echipelor naționale de la MOL Fehervar, sub formă de împrumut, dar Mihai Rotaru a anunțat că îl va cumpăra definitiv vara viitoare.

CSU Craiova nu este prima experiență a mijlocașului de 25 de ani în România, care a mai jucat la Viitorul lui Gheorghe Hagi.

”Dacă am putea da timpul înapoi, trebuie să spun că am fi preferat fault în afara careului, care ar fi însemnat lovitură liberă de la 16 metri și eliminare.

Noi avem un jucător incredibil la loviturile libere, o să-l vedeți pe Lyes Houri. Am spus de când l-am văzut că e marele nostru câștig din perioada de transferuri, are caracter și este un sportiv complet. Am vrut să-l luăm înainte să plece în Ungaria, Gică Hagi mi-a zis întotdeauna: «băi Mihaie, trebuia să-l iei». A venit acum și suntem fericiți, chiar cred că e pe stilul nostru.

Se așteaptă multe de la el, de asta l-am adus. Facem eforturi, cu siguranță îl achiziționăm. Am plătit o sumă pe împrumut și avem opțiune din vară. Trebuie întotdeauna să ai astfel de jucători, precum Bawab, Mitriță, Băluță, pe acest stil”, a declarat Rotaru, pentru Pro X.