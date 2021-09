Reacția lui Gustavo, după ce a marcat un gol dar a ratat un penalty cu Sepsi: „A fost un mix de emoții”

CS U Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, pe teren propriu, în compania echipei Sepsi, în epilogul etapei a 8-a a Ligii I. Cele două goluri ale partidei au fost marcate de Fofana și Gustavo.

Gustavo Vagenin a fost înger și demon pentru echipa olteană. Brazilianul a restabilit egalitatea, dar a ratat un penalty. La finalul partidei, Gustavo a vorbit despre rezultat și despre voluție formație craiovene.

„A fost un mix de emoții. E frumos să marchezi, să ajuți echipa, dar e și trist când greșești la un penalty. N-am putut să obținem victoria, dar dacă ar fi să vedem lucrurile pozitive cred că am făcut un joc foarte bun, am avut foarte multe ocazii, păcat că n-am marcat. Da, îmi place jocul nostru cu Reghe. Zi după zi învățăm filosofia lui Mister. Trebuie să aibă puțin timp la dispoziție și va fi mai bine.

Da, nu e prima oară când ratez un penalty, dar eu sunt jucător căruia îi place să ia decizii, să ia presiunea pe el, dar toată lumea poate greși. Am încercat să dau tare, portarul s-a dus puțin înainte. A fost norocos portarul lui Sepsi, dar data viitoare voi fi eu. Dacă vedem lucrurile pozitive, am avut un joc foarte bun, am avut multe ocazii. Am avut șase ocazii bune„, a spus Gustavo.