Mihai Stoica l-a criticat dur pe Daniel Pancu: „Să se hotărască”

Daniel Pancu s-a plâns în mai multe rânduri de faptul că fotbaliștii din Superliga nu au ritm de joc și nu pot face față meciurilor împotriva unor adversari de top. În acest context, Mihai Stoica îi cere selecționerului să se hotărască: ori jucătorii n-au ritm, ori e mândru de ei, așa cum a afirmat.

„Este un mediu care nu este propice pentru anumiți jucători, e foarte greu să te impui. Știți foarte bine ce atitudine a avut Pancu și cum l-a jignit pe Octavian Popescu, asta sunt chestiuni vechi, de notorietate. Acum Popescu nu a fost important pentru Pancu, cel mai important meci l-a început fără el. A fost și el pe acolo, în nota echipei.

Îl cunosc pe Pancu, l-am auzit vorbind despre fotbal, am stat de vorbă cu el de multe ori. Cred că e un selecționer bun, nu știu ca antrenor, a fost pe la Iași foarte puțin, nu prea are experiență deși are 48 de ani. Mi s-a părut ok ca selecționer.

Nici acum naționala nu a jucat prost primele două meciuri. Azi a fost ceva rău, dar în discursuri nu e ok. Spune niște chestii…

Chiar m-am gândit să-l sun, dar omul e supărat. El consideră că intervenția lui la meciul cu Elveția a salvat echipa națională, că a fost eliminat jucătorul respectiv.

El face niște afirmații care nu pot rămâne fără replică. Să ne explice Pancu: «Mândru, mândru, mândru» – subliniază de trei ori – de echipa asta, de jucătorii ăștia, de generația asta. Ori jucătorii ăștia nu au ritm pentru că în Liga 1 nu e ritm, că noi suntem niște proști, că habar nu aveam de fotbal, că nu e ritm pentru Pancu.

Să se hotărască, că eu nu mai înțeleg nimic. Ar trebui să ne dea niște explicații. Este selecționerul echipei naționale. Îi dau eu acum o temă de gândire: ba e mândru, ba nu sunt buni jucătorii că nu aleargă. Poate nu știe, Strata la Ajaccio joacă în alt sistem. Se miră că de ce nu a avut aport ofensiv – pentru că joacă în alt sistem, are trei în spate”, a precizat Mihai Stoica, la Prima Sport.