FCSB are mari probleme de lot din cauza infectărilor de COVID-19, motiv pentru care meciul cu FC Voluntari din Cupa României nu se va mai disputa.

Anunțul a fost făcut chiar de Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei României. Acesta a precizat și când s-ar fi putut juca partida cu ilfovenii, în momentul în care FCSB dispunea de 13 jucători valizi.

De asemenea, oficialul FCSB i-a răspuns și lui Dan Petrescu, cel care a contestat decizia LPF de a amâna jocul ”roș-albaștrilor” cu Farul.

”În cursul săptămânii trecute am adus la cunoștința deținătorilor drepturilor TV că prima zi în care ne putem încadra în normele regulamentare (13 jucători apți, cu cel puțin un portar) ale Cupei României este joi, 28 octombrie.

Probabil fără acordul adversarilor noștri sau al adversarilor adversarilor noștri din viitoarea partidă de campionat, nu s-a putut schimba data din 27 în 28.

Prin urmare, meciul de miercuri nu va avea loc.

P.S. În locul celor de la CFR, aș fi acceptat să joc duminică cu Voluntari, după ce adversarii au jucat joi. Asta dacă i-a întrebat cineva dacă sunt de acord.

P.P.S. Pentru Mister Dan Petrescu, cel care are grija noastră și care și-ar fi amânat meciuri pe motiv de covid înainte să mănânce băiatul ăla liliacul : nu s-a amânat meciul nostru fiindcă avem accidentați. S-a amânat fiindcă am avut un focar (17 jucători + membri staff pozitivi) și n-am avut 13 fotbaliști apți așa cum am avut cu Mioveni. În rest, succes în Țările de Jos!”, a anunțat Mihai Stoica, pe contul personal de Facebook.