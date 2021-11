Mihai Stoica îl ,,înţeapă” pe Dan Petrescu: ,,El a abandonat de mult lupta în Europa”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a reacţionat după ce rivalii de la CFR Cluj au pierdut meciul din Conference League, cu Randers, scor 0-1.

Oficialul roş-albaştrilor este de părere că echipa ardeleană are nevoie de un moment zero de unde să înceapă. Cât despre Dan Petrescu, Mihai Stoica declară că acesta a abandonat de multă vreme lupta în cupele europene, în dauna campionatului românesc.

,,Eu cred că e nevoie de un nou moment zero. A fost unul, nu ştiu cât s-a ţinut cont de el, atunci a fost vorba să se renunţe la aranjamente, influenţe. Acum trebuie regândit. Avem prea mulţi fotbalişti străini, nu sunt de calitate. Mă gândeam că am jucat un meci decisiv la Copenhaga, întâlnind o echipă mai valoroasă decât Randers. Am rămas în 10, după o eroare de arbitraj, al doilea galben la Cristi Tănase, iar în 10 oameni am marcat, dar deja am spus jucători români importanţi pentru campionatul nostru, nu au fost la naţională prea mult.

Acum e greu să găseşti o echipă care să facă faţă în Europa şi să găseşti trei jucători români de valoare. Cum zicea şi Hagi, că trebuie regândit tot. Trebuie academii. Trebuie să îndreptăm copiii spre fotbal, iar în câţiva ani putem să redevenim ce am fost.

Au fost salarii mari la CFR şi cu repercusiuni foarte mari şi cu probleme mari din ce am înţeles. Faci fotbal ca să poţi să exişti. Dacă te duci în fiecare an cu deficit, nu e o soluţie. E o soluţie să creşti jucători, cinci, şase ani. S-a făcut o competiţie (n.r. – Conference League) pentru noi şi alţii ca noi. Nu ai cum să nu te califici dintr-o grupă din competiţia asta. Trebuie să treci doar de Gibraltar în preliminarii.

Petrescu a abandonat de mult lupta în Europa. Sigur, nu putea să o declare. Sigur, a introdus jucătorii de valoare. E clar că e interesat de campionat, iar acolo arată foarte bine. Nu mai sunt banii de acum 10-12 ani. Porumboiu avea salarii de 500.000 de euro, Marian Iancu investea sume colosale. Craiova lui Mititelu avea salarii, cu fraţii Costea, erau salarii mari. Rapid îl aducea pe Peseiro, investea 8 milioane şi ceva. Nu mai vorbim despre Dinamo, cu o grămadă de bani, îl aducea pe Lobonţ înapoi”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekomsport.