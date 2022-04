Mircea Lucescu a dezvăluit care este cel mai mare regret al carierei sale de antrenor: „Era cel mai bun, dar l-am antrenat foarte puțin”

Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor român, care a câștigat peste 30 de trofee. În prezent antrenează Dinamo Kiev. Lucescu a antrenat și nume mari ale fotbalului și este de părere că modul în care i-a tratat a făcut diferența.

Antrenorul român a fost tehnician pe banca celor de la Inter în perioada ianuarie 1999 – martie 1999, unde a adunat doar 17 partide. În lotul Interului, la acel moment se afla și legendarul Ronaldo despre care are doar cuvinte de laudă în privința calităților tehnice.

„Nu e suficient doar talentul. Jucător talentat este și foarte capricios, deci trebuie să știi ce ceri și cât ceri. Eu am avut o relație senzațională cu jucătorii talentați. Dănuț Lupu, Sergen, cu Ronaldo Fenomenul am avut o relație extraordinară. Din păcate el s-a accidentat și nu m-a putut ajuta. Eu i-am tratat altfel, am știut ce să iau de la ei și ce să le ofer.

Ronaldo era un tip extrem de inteligent. Viața lui nu demonstra asta, dar își permitea să facă asta. Era foarte inteligent. Avea niște calități fizice extraordinară, dar avea probleme la articulații, erau ca de căprioară. Mie îmi plăcea să îl pun la antrenament la 1-1, imediat îi punea jos.

Cred că Ronaldo (n.r. a fost cel mai mare fotbalist pe care l-a antrenat), dar pe el l-am antrenat foarte puțin”, a spus Mircea Lucescu la Marius Tucă Show.