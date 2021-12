Mircea Rednic a răbufnit după un nou eşec în Liga 1: ,,Îţi baţi joc de munca echipei! N-ai voie să faci greşeala asta”

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo Bucureşti, a reacţionat după înfrângerea din deplasare cu CS Mioveni, scor 1-2.

Golurile întâlnirii de pe stadionul ,,Orăşenesc”, din Mioveni, au fost marcate de către Deian Sorescu, în minutul 62 al jocului, din lovitură de la 11 metri, respectiv Moussa Sanoh, pentru gazde, în minutul 90+3, din penalty şi Bogdan Rusu, în minutul 90+5.

Mircea Rednic a răbufnit la finalul jocului cu CS Mioveni. Acesta nu îşi explică cum echipasa a putut încasa două goluri în prelungirile partidei.

,,Erau jucători care se duelau pentru minge, nu poți să-ți bați joc de munca unei echipe. N-am ce să le reproșez jucătorilor. Au fost multe dueluri, erau agresivi… să pierzi după minutul 90, nici măcar un egal să nu faci, să nu poți să te concentrezi cinci minute.

Când se pierde aşa, echipa e de vină, n-ai voie să faci greșeala asta. Se repetă greșeala din meciul cu Chindia. Nu e păcat de munca colegilor tăi? Nu am nici foarte multe soluții. A fost un meci foarte greu, s-a depus efort. La experiența pe care o am în echipă, să ajungi în minutul 90 și să faci asta, noi am pierdut meciul.

Nu mă interesează de echipele din jur. Nu se poate, un pic de concentrare e nevoie, și la jucătorii cu experiență.

Fanii au dreptate, au venit până aici, și-au susținut echipa, n-ai voie să faci greșeala asta. Mai e un singur meci, nu contează că joci cu Farul sau cu Barcelona, sunt 3 puncte în joc, trebuie să le câștigăm.”, a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului cu Mioveni.

În urma acestui rezultat, CS Mioveni a urcat pe locul 11 în Liga 1, cu 20 de puncte, după 20 de jocuri disputate. De partea cealaltă, Dinamo Bucureşti a rămas pe locul 15 în campionat, unde a acumulat 12 puncte din 20 meciuri jucate.