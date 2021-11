Mircea Rednic își pune cenușă în cap: „Zici că am luat Barcelona. Zidane e liber. Îi predau ‘the Team’!”

Dinamo a ajuns la 14 partide fără victorie în Liga 1, iar criza de rezultate de la formația din Ștefan cel Mare continuă.

La conferința de presă de la finalul meciului cu FC U Craiova, încheiat la egalitate, scor 0-0, Mircea Rednic a fost chestionat, printre altele, despre posibila sa înlocuire, pe fondul parcursului slab de la revenirea acestuia pe banca ”alb-roșilor”.

Cel mai vehiculat nume în spațiul media a fost Dușan Uhrin Jr., liber de contract după ce a plecat de la Dinamo la finalul sezonului trecut. Rednic a răbufnit cu privire la acest subiect.

”Am auzit că e zvon Uhrin. Discutăm de zvonuri. Dusan Uhrin, cine mai poate să vină? Zinedine Zidane, că și el e pe liber. Eu am zis, am venit să ajut, dacă cineva crede că altcineva poate să facă asta, cu mare drag mă dau la o parte și îi predau ‘the Team’. Se uită repede, zici că am luat Barcelona, zici că am venit după 10 etape câștigate.

Toată lumea uită că șapte etape nu s-a câștigat și s-a pierdut în maniera în care s-a pierdut. Astăzi ce au fost, a fost un jucător care a intrat de la început, pe care l-am adus eu, se tot începe pe care l-a adus Mureșan, el a adus trei jucători. Trebuie să ai răbdare cu jucătorii, am făcut greșeala cu Espinosa, cu Carp, i-am băgat nepregătiți”, a declarat Rednic, la conferința de presă.