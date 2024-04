Mircea Rednic, șocat după victoria cu FC Botoșani: „Nu-mi imaginam!”

UTA Arad a obținut vineri o victorie importantă acasă. „Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FC Botoșani.

Mircea Rednic a vorbit la finalul celor 90 de minute, vizibil impresionat de atmosfera creată de tinerii care au avut acces la partidă.

„Nu-mi imaginam!”

„Sunt 3 puncte importante. Dar, vreau să încep cu atmosfera care a fost astăzi în tribune. Nu-mi imaginam. 5000 de copii, care au strigat, au fost pozitivi. Au mare merit la victoria noastră.

Am avut o repriză bună, ne-am creat câteva ocazii, ei avut acea bară. În repriza a doua am avut emoții, am pierdut cu ușurință mingile, nu i-am mai blocat”, a spus Mircea Rednic, după ce a învins FC Botoșani.