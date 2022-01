Mircea Sandu, ferm în privinţa numirii lui Boloni la naţională: ,,El nu e Rădoi sau Mutu! E scump”

Ladislau Boloni este foarte aproape de a fi instalat pe banca tehnică a naţionalei de fotbal a României. Acesta a sosit deja la Bucureşti şi a purtat o serie de negocieri cu oficialii FRF.

Mircea Sandu, fost preşedinte al FRF, a vorbit despre numirea lui Boloni la prima reprezentativă. Fostul şef de la Federaţie este de părere că Burleanu şi Stoichiţă trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru numirea unui antrenor de nivelul lui Boloni.

,,Ne știm de prin ‘66-’67, pentru că am fost împreună pe la loturile naționale de juniori. E un tehnician foarte bine pregătit, dar orice tratative depind de obiective, de perioadă, de salariul propus.

Boloni nu e Rădoi, Mutu sau Iordănescu junior. Un selecționer cu nume e destul de scump și greu antamezi sub 700.000 de euro pe an. Dacă Edi a avut la Gigi clauză de 500.000 de euro, n-aș vedea cum Boloni ar accepta sub 400.000 – 500.000 de euro. Ar fi sub demnitatea unui antrenor cu o anumită cotă internațională confirmată în timp. Mă rog, astea sunt însă chestiuni interne. Firește, ca președinte de federație aș încerca să ofer un salariu cât mai mic sau poate exista varianta unui venit de 200.000 – 300.000 de euro pe an, plus un bonus de, să zicem, 500.000 de euro dacă te califici și dacă-i convine selecționerului. Numai că asta cu prezența la turneele finale a devenit o problemă destul de complicată.

Loți e un antrenor foarte riguros, dar care respectă ierarhiile. Nu îmi mai aduc aminte cum au decurs atunci negocierile, dar discutăm de posturi diferite, fiindcă avea atunci în jur de 46-47 de ani, nu se baza pe CV-ul de acum. Cred că a avut un salariu în jur de 120.000 de dolari, ceea ce ar însemna azi probabil circa jumătate de milion de dolari dacă am calcula paritatea peste timp.

Trăim și alte vremuri, pentru că i-ar fi foarte dificil să mai adopte strategia din urmă cu 20 de ani, când organiza trialuri foarte dese prin țară. Calendarul nu mai permite. În plus, nu cred că s-ar mai justifica, pentru că ai majoritatea jucătorilor la echipe pe afară, ce șanse ar fi să mai dibuiești întâmplător un fotbalist de la echipa de pe locul zece din Liga 1 în urma unor astfel de acțiuni?”, a declarat Mircea Sandu, pentru Playsport.

Ladislau Boloni, ca şi instalat pe banca naţionalei

Dacă totul va decurge perfect, antrenorul ar urma să semneze un contract valabil pe doi ani, iar obiectivul va fi calificarea la Campionatul European din 2024. Contractul ar urma să fie pe toată durata campaniei de calificare, iar în cazul în care naţionala ajunge la turneul final, contractul acestui ar urma să fie prelungit automat, mai scrie sursa citată.

Boloni ar urma să debuteze pe banca primei reprezentative în luna martie a acestui an. România va juca două meciuri amicale, cu Israel, iar cea de-a doua adversară ar putea fi Grecia.

Ladislau Bölöni are o experienţă de 27 de ani ca antrenor. Acesta şi-a început cariera în 1994, la Nancy. De-a lungul timpului a pregătit echipe din Portugalia, Franţa, Emirate, Grecia, Qatar, Arabia Saudită şi Belgia. Ultima dată a antrenat formația Panathinaikos Atena, în perioada octombrie 2020 – mai 2021.