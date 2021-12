Mirel Rădoi a recunoscut eroarea comisă la naţionala României: „O să am în minte mereu, unde voi merge”

Fostul selecţioner al naționalei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a vorbit despre eroarea făcută la prima reprezentativă. Rădoi a recunoscut că anumite calcule nu i-au ieşit aşa cum ar fi sperat.

„Da, imediat (n.r. – a crezut că România va termina pe locul al doilea în grupa din preliminariile Campionatului Mondial). Pentru că noi am văzut tragerea la sorţi, toată lumea a căzut de acord că doar un miracol face că România să termine pe primul loc. Eu am spus că pentru locul doi va fi bătaia între România, Macedonia de Nord şi Islanda. Armenia putea să fie echipa care să împiedice pe oricine, dar pentru mine nu era o echipă care să poată să termine pe locul doi. Drept dovadă că în primele meciuri am făcut nouă puncte, nejucând absolut nimic, dar absolut nimic„, a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

„Oarecum am stat şi m-am gândit, calculele hartiei mie mi-au dat la naţională… Mi-au dat eroare. Calculele hârtiei spuneau în felul următor. Începând cu Jocurile Olimpice, Coreea de Sud va trebui să câştige toate meciurile în grupă, noi cu patru puncte mergeam mai departe. Ce s-a întâmplat… La primul meci, Noua Zeelandă câştigă contra Coreeei de Sud şi merge mai departe. Deci, calculele hartiei aici au dat eroare.

Mai departe către grupa calificare de la Mondial. Dacă Germania câştigă, în mod logic toate meciurile, România termină pe locul doi. Deci pe noi calculele hartiei, o să am în minte mereu, unde voi merge, calculele hartiei îmi dau eroare şi atunci va trebui să nu mai ţin cont de ele.

Noi ne-am gândit că următoarea noastră candidată este Macedoania de Nord, ceea ce s-a şi întâmplat, din păcate. Chiar dacă ajunsesem la mâna noastră, cu două partide înainte, mă refer la partida cu Islanda, să terminăm pe locul doi„, a mai spus Mirel Rădoi.

Naționala de fotbal a României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială. Tricolorii au încheiat pe locul 3 Grupa J a preliminariilor.