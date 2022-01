MM îl contrazice pe Gigi Becali! Boloni chiar a fost aproape de FCSB. Ofertă incredibilă pentru antrenor

Managerul și patronul celor de la FCSB s-au „bătut” în declarații în ultimele zile, pe seama interesului pentru Ladislau Boloni!

MM Stoica a dezvăluit zilele trecute că tehnicianul în vârstă de 68 de ani a fost foarte aproape să semneze cu gruparea roș-albastră, însă discuțiile dintre cele două părți nu au mai avansat, iar „Loți” a decis să continue în străinătate. La scurt timp după aceste afirmații, oficialul FCSB a fost contrazis chiar de patronul său, care a dezmințit toate aceste informații.

Acum, managerul general al bucureștenilor a vorbit din nou despre subiectul Boloni la FCSB și a mărturisit că inclusiv antrenorul a dezvăluit că a fost curtat de vicecampioana României, în anul 2011. Cu toate acestea însă, MM consideră că aceste lucruri nu îl preocupă prea tare pe afaceristul din Pipera, iar aceste detalii nu reprezintă un interes pentru Becali.

„E funny că Gigi nu mai ține minte. Și Boloni a spus, a recunoscut că au fost negocieri în 2011. Bine, nu mai poate Gigi de niște discuții neconcretizate din 2011…”, a declarat MM la Telekom Sport.

FCSB a făcut o ofertă colosală pentru Ladislau Boloni

„L-am ofertat pe Loți Boloni. Știam că are propunere de la PAOK și eu am aflat exact cât i-au propus grecii. Am vorbit cu Gigi și vă spun acum în premieră că eram dispuși la un efort fantastic ca să-l aducem. I-am propus 600.000 de euro net pe an! Peste ce avea de la PAOK, ar fi fost o lovitură de imagine fantastică!

Am așteptat multă vreme un răspuns de la Boloni, el era foarte curios de unde știam eu ce salariu ar avea la PAOK. Până la urmă ne-a zis nu, cred că se cam înțelesese cu PAOK înainte de a veni oferta de la noi, ăsta probabil a fost motivul. După ce a căzut varianta Loți, eram disperat să aduc pe cineva, începea pregătirea, și așa a venit Levi”, a mai spus Mihai Stoica.