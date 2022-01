MM Stoica face haz de necaz: „E mai probabil să retrogradeze Dinamo decât să ia FCSB titlul!”

Managerul general al roș-albaștrilor a analizat dezodământul actualei stagiuni de Liga 1 și consideră că elevii lui Toni Petrea au șanse minime să îi devanseze pe cei de la CFR Cluj!

FCSB se află în acest moment la 10 puncte în spatele liderului, după 21 de etape disputate. Această diferență îl îngrijorează pe MM Stoica, care a dezvăluit că este sceptic în privința șanselor la câștigarea campionatului. Oficialul bucureștenilor a făcut chiar și o comparație amuzantă și a mărturisit că este mai probabil ca Dinamo să evite retrogradarea decât ca roș-albaștrii să pună mâna pe trofeu în acest an.

„Nu știu dacă noi vom lua titlul. Da, dar un da care nu e prea sincer (n.r. zâmbeşte). Zic da, pentru că nu am cum să spun nu. Eu nu mai vorbesc de vreo patru ani cu presa, nu am mai făcut previziuni, doar ce am scris pe Facebook. Da, va câștiga, dar nu cred… ceva mai sincer nu se poate.

Dacă nu cred… eu cred că nu vor fi greșeli de arbitraj, că nu vom avea accidentări și că suntem echipa cea mai bună, astea ar fi argumentele pentru a lua titlul. La echipa de start, noi avem echipa mai bună, clar, mai maturi și mai pregătiți pentru luptă sunt ei. Nu o să-l compari pe Octavian Popescu cu Petrila, cu tot respectul.

Cred că Dinamo merge în baraj, dar nu cred că retrogradează. Cred că va avea un play-out bun. Nu e o echipă atât de slabă, a făcut mai puține puncte decât merita, conform jocului. Au șanse 50-50%… nu va retrograda, va ajunge la baraj, dar nu va retrograda.

E mai probabil să retrogradeze Dinamo decât să luăm noi titlul, Dinamo e pe poziția retrogradantă, iar noi suntem la 10 puncte de titlu.” a declarat Mihai Stoica la telekomsport.ro.