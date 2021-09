MM Stoica, la ora destăinuirilor! Când se va retrage din fotbal și ce relație are cu Edi Iordănescu la FCSB

Oficialul roș-albaștrilor a făcut o serie de mărturisiri interesante legate de momentul retragerii sale din fotbal, dar și despre colaborarea pe care o are cu noul antrenor al FCSB-ului!

Mihai Stoica și-a atras foarte multe antipatii de-a lungul carierei sale în fotbal și inclusiv suporterii FCSB-ului i-au cerut demisia în mai multe rânduri, din cauza rezultatelor sub așteptări ale favoriților. Cu toate acestea, managerul bucureștenilor nu a cedat niciodată presiunii și a rămas în funcție, iar acum a dezvăluit care ar fi singurul moment în care ar renunța la postul pe care îl ocupă la vicecampioana României.

Totodată, MM a discutat și despre relația pe care o are cu Edi Iordănescu, venit la clubul lui Gigi Becali în urmă cu doar câteva săptămâni.

„În viața mea a survenit o schimbare capitală. În 2019 au fost niște probleme. Dacă mâine, prin absurd, Gigi ar închide poarta și ar desființa echipa și ar ieși din fotbal, aș ieși și eu. În 2019 am luat o decizie ca viața mea să fie legată de el. A fost alături de mine în cele mai cumplite momente și m-aș bucura să pot lucra în fotbal în continuare cum suntem acum.

Să am un antrenor cu care să pot colabora. E extraordinar de frumos să poți să lucrezi cu cineva, să începi o frază și să o continue el. E cea mai plăcută surpriză pe care am avut-o în fotbal. Am fost amici, ieșeam, aveam prieteni comuni. Am și lucrat cu el când a fost secund la Steaua, știam că e pasionat. Aveam senzația că filosofeaza prea mult. Multă lume spunea că îmi va fi greu să lucrez cu el pentru că e foarte dificil. Sunt suficient de matur ca să las de la mine dacă cel cu care colaborez e un om dificil. E un workaholic cum am mai văzut la Oli, la Petrescu. Edi e la curent cu tot ce îneamnă tehnologie.

La ora 9, la noi, toți membrii staffului au și mâncat deja. Obișnuiesc să glumesc. Am intrat în biroul lui Edi când era în sedinta. I-am spus că un fotbalist vrea să fie titular, n-a râs. Pot să iau o lectie de seriozitate și profesionalism de la o persoană mai tânără decât mine. Mi-am chemat staff-ul si le-am zis să nu mai facem nicio glumă, că omul nu… După antrenament da, dar nu în antrenament. Sunt antrenori care vor sa vorbească doar ei pe bancă și în vestiar. Edi nu e așa. Eu așa mă așteptam, că de la distanță pare strict. Îi lasă pe toți să vorbească, sa dea idei, să îl ajute”, a spus MM Stoica la Digi Sport.