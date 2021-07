Momentul în care Gigi Becali îi va da pace lui Dinu Todoran: „Atunci nu o să mă mai bag!”

Dinu Todoran, ultima dată la CSM Slatina, a fost alegerea surpriză a patronului de la FCSB, după plecarea lui Toni Petrea!

Numirea tehnicianului în vârstă de 42 de ani la cârma „roș-albaștrilor” a luat prin surprindere pe toată lumea din fotbalul românesc, iar Dinu Todoran este considerat doar de fațadă pe banca vicecampioanei României. Adus la FCSB după ce Marius Șumudică și Nicolae Dică au refuzat să preia echipa, Todoran l-a convins pe Gigi Becali prin simplul fapt că este credincios și la locul lui.

Deși a lăsat de înțeles la finalul primului meci oficial din postura de antrenor principal că Becali ia toate deciziile la echipă, acum, patronul bucureștenilor a venit cu o nouă serie de precizări. Afaceristul a recunoscut că Todoran îi transmite absolut totul înainte de fiecare meci, însă a dezvăluit și că există posibilitatea ca cei doi să aibă aceleași idei. Totodată, Gigi Becali a mărturisit și când nu se va mai implica la echipă.

„Să primească libertate? De decizie, de mișcare? E posibil să primească, dar asta în funcție de rezultate. În momentul în care eu o să consider că antrenorul face alegerea bună… Noi ne consultăm, dar el face alegerea. Mă mai implic eu, dar el face alegerea.

Mi-a zis că Ovidiu driblează la mijloc, la fel și Perianu, că voia să joace cu Crețu închizător, iar eu i-am dat acordul. Nu eu am făcut echipa. Să nu credeți că îl oblig. Nu e așa! Eu văd ce părere are antrenorul, îmi zice ce idei are pe parcurs. Mi-a zis că o să schimbe și fundașii centrali ca să vadă care e mai bun. Dacă eu văd că ideile lui sunt bune…

Eu zic că nu a fost idee bună cu Crețu mijlocaș la închidere, dar am fost de acord cu el. Dacă o să se lege o echipă adevărată care să câștige meciuri, campionate la 7-8 puncte diferențe, eu nu mă mai bag.

Nu vreau să ajung ca Rapid, Oțelul Galați, Vaslui, Urziceni și Dinamo… Până atunci nu vreau să pierd ca Negoiță 25 de milioane, ca Borcea 7 milioane, ca Porumboiu vreo 50 de milioane. Eu nu vreau asta. Dacă cineva mă critică pentru asta, atunci se înșeală. Nu voi lăsa averea mea să fie risipită de angajați. Antrenorul este un angajat”, a spus Gigi Becali pentru Pro X.