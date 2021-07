Moruțan, desființat de Gigi Becali: „Credeam că iau 20 de milioane de euro pe el, dar nu face nici 200.000!”

Tânărul mijlocaș al celor de la FCSB nu a impresionat în duelul cu FC Botoșani, iar patronul echipei a pus imediat tunurile pe el!

Considerat de Gigi Becali unul dintre principalele produse de export în momentul de față, Olimpiu Moruțan a avut parte de un start de sezon ezitant pentru FCSB, astfel că după primul meci au apărut și primele critici. Patronul bucureștenilor l-a acuzat pe acesta că nu ia în serios ședințele de pregătire ale echipei și a dezvăluit că și-a luat gândul de la a obține 20 de milioane pe acesta, atât cât anunțase că vrea în urmă cu câteva luni.

„Nu pot să fiu nemulțumit de joc. Așa aș vrea să fie toate meciurile, ca cel de aseară, dar 11 metri să nu mai fie ratat. Să jucăm doar la poarta adversă și să nu avem emoții. Sunt mulțumit de cum a jucat echipa, de cum s-a disputat tot jocul, luând în calcul ambele echipe. Sunt nemulțumit de anumiți jucători, care m-au dezamăgit și probabil nu vor mai juca. De exemplu Moruțan. Nu se poate să joci așa. Ce cauți la FCSB dacă joci așa? Eu credeam că el e talent, că iau 20 de milioane de euro pe el, dar el nu face nici 200.000 de euro după cum a jucat aseară.

Acum o să vină rândul lui Moruțan să mă întrebe ce se întâmplă cu el. Păi nu ai nicio realizare. Să te muți la Domnești unde stăteai, că dacă stai la Pipera nu mai știi să joci bine fotbal. El e băiat cuminte, dar cât ai fi de cuminte dacă stai în Pipera… Când am făcut remarca cu mașina imediat a luat-o în sus ca racheta. El are casă la Domnești, dar stă la Pipera. Vă dați seama? El era prieten cu Man. Bă, dacă a plecat Man, du-te la casa ta acum. Moruțan trebuie să se ducă în sus, nu are cum să cadă pentru că nu-l lasă talentul. Eu așteptam anul ăsta să cer 30-40 de milioane de euro pe el. I-am spus impresarului să-i transmită să se mute la Domnești”, a spus Gigi Becali pentru Pro X.

Adus în vara anului 2018 de la FC Botoșani, Moruțan este cotat în momentul de față la 2.800.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate.