Motivul pentru care Ogăraru a fost înlocuit: „L-a dat afară în 3 secunde din birou”

George Ogăraru a fost ”retrogradat” din funcție în această vară de conducerea Stelei, iar Gheorghe Mustață a venit cu o explicație a acestei decizii.

Ogăraru nu mai ocupă funcția de manager al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Acesta a ajuns să coordoneze centrul de copii și juniori. Înlocuirea sa a stârnit mai multe controverse, iar fostul fundaș nu a dat până acum un motiv concret al acestei înlocuiri.

Însă o explicație vine din partea galeriei celor de la FCSB. Conform lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, Ogăraru ar fi încercat să ia mai multe spații din cadrul stadionului Steaua.

”Ogăraru a fost retrogradat din funcție de fostul secretar de stat Codrin Munteanu. De ce crezi? Pentru că ar fi vrut să ia mai multe spații ale stadionului Steaua și să o pună pe soția lui administrator. Domnul Codrin Munteanu l-a dat afară în 3 secunde din birou. Soția lui Ogăraru urmează să fie numită administrator la stadionul Arcul de Triumf. Ogăraru are clauză în contract să aducă cu 30% mai mulți copii până în luna mai a acestui an. N-a adus nici măcar unul. Salariul e același.

Ogăraru ocupă funcția de coordonator. Dar, de fapt, sunt 4 coordonatori pe o singură funcție la CSA: Miu, Ogăraru, Fane Iovan și Sorin Popescu. Miu are salariul de 15.000 de lei lunar, Ogăraru de 30.000 de lei, Iovan de 11.000 de lei”, a declarat Gheorghe Mustață, pentru ProSport.

O altă problemă ar putea fi reprezentată de stadionul Arcul de Triumf, acolo unde favorită să ocupe postul de administrator ar fi soția lui Ogăraru, ceea ce ar putea fi o piedică pentru FCSB, în cazul în care echipa ar juca pe respectiva arenă.

”Noi am făcut cerere pentru a juca pe Ghencea. Am vorbit cu Meme, suntem ok, ne-am împăcat. Am vorbit cu el și despre suporteri. În cazul în care vom face cerere și pentru stadionul Arcul de Triumf, cred că vom avea probleme pentru că acolo administrator ar urma să fie soția lui Ogăraru”, a mai spus Gheorghe Mustață.