Mourinho vine în România. Va fi antrenorul echipei internaționale care va juca împotriva „Generației de Aur”

Foştii mari fotbalişti Hristo Stoicikov şi Rivaldo, câştigători ai Balonului de Aur în 1994, respectiv 1999, vor face parte din echipa starurilor internaţionale împotriva căreia va evolua echipa naţională a „Generaţiei de Aur” în meciul de retragere programat la data de 25 mai pe Arena Naţională din Capitală.

Anunţul a fost făcut, joi, într-o conferinţă de presă, de fostul internaţional Gheorghe Popescu.

„Ne bucurăm enorm că fără să anunţăm vreun nume din echipa starurilor internaţionale împotriva căreia vom juca pe 25 mai s-au vândut deja 42.000 de bilete, un record pentru un eveniment precum acesta. Astăzi putem oferi şi câteva nume ale starurilor care vor juca la Bucureşti, printre acestea sunt Nuno Gomes, Christian Panucci, Dida, Rivaldo, Jari Litmanen, Eric Abidal, Christian Karembeu şi Hristo Stoicikov. Deci avem două ‘Baloane de Aur’ până acum care vor veni la acest meci. Şi mai avem nume pe care le vom anunţa în perioada următoare. În ceea ce îi priveşte pe Rivaldo şi Stoicikov sper să aibă kilograme în plus… pentru că în urmă cu câteva săptămâni Rivaldo arăta chiar mai bine decât atunci când juca. Hristo are kilograme în plus, aşa că e bine, dar la Rivaldo va fi problemă. Pe Kenneth Andersson (n.r. – autorul golului egalizator care a trimis în prelungiri meciul România – Suedia din sferturile CM 1994) nu l-am invitat pentru că am fi riscat să-l huiduie întreg stadionul”, a spus Popescu.

El a menţionat că tehnicianul portughez Jose Mourinho va fi antrenorul echipei starurilor în partida demonstrativă de la finalul lunii mai: „Mourinho a confirmat participarea, pot să spun acum că în proporţie de 90% el va conduce de pe bancă echipa starurilor. Urmează să merg în perioada următoare la Londra să vorbesc mai mult cu el despre acest eveniment”.

Reprezentanţii „Generaţiei de Aur” vor începe să se antreneze în perspectiva partidei la finalul acestei luni.

„Începând cu 20 sau 25 aprilie vom încerca să ne mişcăm, adică să ne antrenăm pe Stadionul Arcul de Triumf, deci cu o lună înainte de meci. Sper ca în această lună să nu avem prea multe victime la antrenamente, pentru că nu mai suntem cu motoarele ca acum 20 de ani. Eu sincer aş vrea să joc la mijloc, pentru că dacă o să fiu în apărare o să am toată tarlaua liberă şi nu mai am condiţia fizică să alerg după Rivaldo sau Nuno Gomes, care sunt într-o formă fizică extraordinară. Însă vom avea un lot de 24-26 de jucători, aşa că vor fi şi schimbări. Mă bucur că mulţi dintre foştii mei colegi de la naţională au slăbit în ultima perioadă, iar asta e o dovadă că vor să arate foarte bine la acest eveniment”, a subliniat Popescu.

În opinia fostului căpitan al echipei naţionale, meciul din 25 mai va fi ultimul al „Generaţiei de Aur”.

„Eu mă bucur mult când văd atât interes legat de acest meci, însă am văzut cât de complicat este să mai jucăm, când am ajuns la 55-60 de ani. Vârsta nu iartă pe nimeni. Am fost o generaţie atât de frumoasă şi extraordinară aşa că eu cred că nu putem să ajungem la un moment în care să râdă lumea de noi (n.r. – pe teren). Deci acum încă putem să mai jucăm un astfel de meci demonstrativ, dar eu, personal, nu voi mai putea să joc. Deci cred că va fi ultimul meci al ‘Generaţiei de Aur'”, a afirmat fostul internaţional, care a anunţat în cadrul conferinţei parteneriatul cu Superbet, numele companiei de pariuri urmând să fie inscripţionat pe tricourile de joc ale selecţionatei „Generaţia de Aur”.

Pe 25 mai 2024, componenţii „Generaţiei de Aur” vor întâlni o selecţionată de staruri ale fotbalului internaţional într-un meci de retragere organizat pe Arena Naţională din Capitală. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea sunt doar câţiva dintre marii fotbalişti care vor îmbrăca din nou tricoul României.

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când „tricolorii” au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.