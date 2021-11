Mutare stelară pentru Ianis Hagi! Se poate duela cu Messi, Mbappe și Neymar

Evoluțiile apreciate ale mijlocașului de 23 de ani din sezonul trecut au continuat și în stagiunea actuală. La primul meci european al lui Giovanni van Bronckhorst pe banca celor de la Rangers, românul a fost folosit ca mijlocaș ofensiv într-un sistem 4-2-3-1, și a pasat decisiv la unul dintre golurile care au adus victoria campioanei Scoției cu Sparta Praga, scor 2-0, în Europa League.

Dar Ianis Hagi poate ajunge la una dintre forțele din campionatul francez. Jurnalistul Ekrem Konur a anunțat că internaționalul român este monitorizat atent de Olympique Lyon, adversara din Europa League a lui Rangers, și ar putea face o ofertă oficială în următoarea perioadă de mercato.

”Olympique Lyon analizează situația lui Ianis Hagi. În fereastra de transferuri, francezii ar putea să îi facă o ofertă lui Rangers”, a scris Ekrem Konur, pe Twitter.

🚨Olympique Lyon scouting the situation of Ianis Hagi.

In the transfer window, the Frenchman may make an offer to Rangers. 👀#OL #OLyon • #RangersFC #ForeverTogether pic.twitter.com/vqvepn6wD4

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 26, 2021