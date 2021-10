Nae Constantin a dezvăluit ce meserie ar fi avut dacă nu antrena Petrolul. Interviu cu tehnicianul „lupilor galbeni”

Petrolul pare că a găsit antrenorul potrivit care să readucă echipa ploieșteană în Liga 1. Nae Constantin (47 de ani) a reaprins speranțele promovării.

În nouă etape, „lupii galbeni” au înregistrat 8 victorii și o înfrângere. De asemenea, golaverajul este unul exceptional, cu 21 de goluri înscrise și doar două primite.

Nae Constantin a vorbit despre rezultatele înregistrate pe banca tehnică a Petrolului.

„Muncă, seriozitate, încredere. Faptul că reușim să legăm victoriile înseamnă mult, jucătorii sunt mai stăpâni pe ei, jocul echipei e potențat de acești factori, suporterii cred în noi și, probabil, primim mai mult respect și din partea adversarilor„, a declarat acesta, potrivit ziare.com.

Tehnicianul admite că presiunea rezultatelor este imensă, la Ploiești.

„Presiune o să fie tot timpul. Cred că așa e la orice echipă care are un obiectiv clar, precum promovarea. Mai ales la Ploiești, unde știți că publicul e pătimaș și vrea să te vadă că dai totul pe teren”, a mai spus Nae Constantin.

De-a lungul timpului, Nae Constantin a mai pregătit echipele Filiași (Liga 3) și Recea (Liga 2).

„Sunt doar unul dintre antrenorii din Liga 2 care încearcă să își facă treaba cât mai bine și mă bucur că împreună cu staff-ul tehnic și cel administrativ reușim să fim acolo unde. Eu nu mai sunt un antrenor chiar tânăr, am zece ani de experiență, timp în care nu am ars etapele.

Am fost secund la Sportul, la Tg. Mureș, la Petrolul, naționala de tineret și în Arabia Saudită și am avut șansa să lucrez cu Dani Isăilă și Răzvan Lucescu, doi antrenori remarcabili, lângă care m-am format. Am toate studiile la zi, licența Pro, am avut un parcurs corect în carieră, așa cum am avut și ca jucător, și când mi s-a dat șansa am pus în aplicare tot ce am acumulat”, a adăugat antrenorul în vârstă de 47 de ani.

„În plan sentimental probabil că da. Antrenez clubul unde am plecat în fotbal, dar simpatia ți-o aduc și rezultatele. E adevărat că știind cum se ‘arde” la Petrolul reușesc să transmit asta jucătorilor mai ușor, intru cu ei în pielea suporterilor și a oamenilor simpli care vin la stadion și de aceea am format acest grup unit. Dar nu mă va ține nimeni în brațe dacă nu voi avea rezultate și nici nu aș vrea să se întâmple asta. Dacă voi considera că nu mai sunt util voi pleca singur”, a mai spus antrenorul formației ploieștene.

Nae Constantin spune că prin instalarea pe banca tehnică a Petrolului i s-a îndeplinit un vis.

„A fost una dintre dorințele mari și cumva mi-am așteptat această șansă. După ce am plecat de la Recea nu am mai negociat cu nimeni, chiar dacă am avut câteva discuții, gândindu-mă că poate va fi nevoie de mine. Mă bucur că în acest moment sunt antrenorul Petrolului, chiar dacă clubul nu este în cel mai fericit moment al istoriei lui. Vreau să le mulțumesc pe această cale celor care au avut încredere și au făcut această alegere, celor care au insistat, aceștia fiind suporterii Petrolului Ploiești, cărora le promit că voi face tot ce ține de mine ca la finalul acestui an să ne îndeplinim toate obiectivele”, a declarat acesta.

Nae Constantin a dezvăluit, pentru sursa citată, că ar fi urmat o carieră ca profesor de sport, dacă nu ar fi pregătit gruparea ploieșteană.

„Asta era viața. Mergeam înainte. Eu am Facultatea de Educație Fizică terminată, am făcut un curs de psiho-pedagogie și mă gândeam să mă angajez ca profesor de sport. Nu e nicio rușine, îmi place să lucrez cu oameni și o fac cu pasiune. Dacă mă interesau doar banii, puteam să fiu secund în Emirate pe 10.000 de euro pe lună, dar mi-am asumat toate consecințele faptului că am vrut să plec pe cont propriu în carieră, inclusiv factorul financiar.

Primul lucru de care țin cont sunt juniorii cu care trebuie să evoluăm în primul 11. După aceea, completez și restul echipei. În rest, țin foarte mult cont de ce se întâmplă în timpul săptămânii la antrenamente, de adversarul pe care urmează să îl întâlnim și, în funcție de asta, aleg și jucătorii cei mai potriviți pentru meciul care urmează. Nu țin cont de regula “echipa câștigătoare nu se schimbă”, am făcut modificări de fiecare dată când am simțit și am avut nevoie să facem schimbări în primul 11„, susține tehnicianul.

Nae Constantin a vorbit și despre promovarea jucătorilor foarte tineri, în echipa mare.

„Este un obiectiv oarecum impus, pentru că la Liga 2 trebuie să ai obligatoriu doi fotbaliști cu o anumită limită de vârstă. Pe de altă parte, este evident că în condițiile în care nu ești o echipă care să-ți permiți orice transfer te uiți mult mai atent la ce ai în ogradă. Din punctul meu de vedere faptul că avem trei jucători la loturile naționale – căpitanul Țicu la U21, Pârvulescu la U20 și Boțogan la U 18 – reprezintă o realizare pentru club, nu neapărat pentru mine.

Nu în ultimul rând însă, ploieștenii sau prahovenii simt mai ușor tradiția și respectul pe care trebuie să-l acorzi acestui club, știu cine sunt Mircea și Virgil Dridea, cine a fost Tabarcea, au auzit de la părinți sau bunici de frații Munteanu, Mocanu sau Moldoveanu. Dar asta nu înseamnă că ceilalți nu dau totul. Avem un jucător, Cebotariu, din Republica Moldova, care la 37 de ani, este un exemplu din toate punctele de vedere, Seto Takayuki, care e japonez, la fel”, a declarat Nae Constantin.

Acesta a vorbit și despre prima sa zi, la Petrolul.

„Da, normal. Îmi amintesc și faptul că am avut o mare șansă. Eu eram în liga a IV-a, la Florești, o comună din apropierea Ploieștiului, unde aveam echipă bunicică. La Petrolul era antrenor Ion Marin și clubul obișnuia să ia fotbaliști din județ, așa că au venit la un meci, dar nu după mine.

Aveam un atacant bun, dădea 30-40 goluri pe sezon, Florin Dumitru îl chema, numai că la meciul ăla a jucat slab și m-au remarcat pe mine și pe Gigel Rohat. Ne-au chemat la club a doua zi și ne-au pus în față contracte pe 5 ani. Le-am semnat ca primarii, era un vis să fii la Petrolul, echipa câștigase Cupa României, nu putea exista ceva mai bun pe lume la momentul acela„, a mai spus tehnicianul.

„Da, am spus-o și nu mă dezic: la Petrolul am ajuns fotbalist, la Rapid am câștigat bani, la Brașov mi-a fost bine. Cred că la fiecare dintre aceste echipe am dat totul și am muncit cât am putut, în limitele mele de fotbalist și de om. Oriunde și oricând a fost nevoie de mine am fost acolo, ca fundaș, ca atacant, ca rezervă, ca partener de antrenament”, declarat acesta despre tecut său, iar ulterior a vorbit despre începuturile sale la echipa prahoveană.

„Am început ca atacant și la fiecare echipă la care m-am transferat am evoluat și ca fundaș, și ca atacant. Am jucat acolo unde a fost nevoie de mine. La început, trebuie să recunosc că mi-a fost greu când am făcut această trecere: la un meci al Petrolului în Ghencea, partidă în care am reușit să câștigăm după 31 de ani acolo! La momentul acela se juca marcaj om la om, era altfel jocul și țin minte că antrenorul de atunci, regretatul Șoni Pall, m-a pus în marcaj la Dănciulescu.

Din câte îmi amintesc, Danciu a ratat o grămadă de ocazii, eu neavând experiență în defensivă. Dar, din fericire pentru noi, Fane Preda a fost într-o formă de zile mari în poartă și a reușit să scoată multe mingi grele”.

Nae Constantin a vorbit și despre Lucescu și Isăilă, antrenori cu care a lucrat.

„Când eram fotbalist, am jucat pe prime. Așa era atunci, aveai un contract pe salariu minim, dar bani luai din prime. Apoi, când am fost secundul lui Răzvan Lucescu am stat gratis, deoarece cine era în conducerea clubului atunci, Dan Capră, mi-a oferit un contract și când m-am dus să semnez era trecută altă sumă, mult mai mică.

Mie nu-mi plac lucrurile astea, nu sunt ahtiat după bani și nici nu mă poți călca în picioare. M-am dus la Răzvan și i-am spus că nu semnez contractul, dar stau lângă el secund gratis: pentru el, pentru Petrolul și pentru mine ca să învăț. Și am stat până l-au dat afară.



Da, ca antrenor sunt legat foarte mult și de Dani Isăilă, lângă care am stat ani buni. Cu Răzvan am lucrat destul de puțin ca secund, dar am fost antrenat de el în perioada aceea a euro-fantasticilor de la Rapid și apoi la FC Brașov. Eu eram deja în ultima parte parte a carierei și deja încercam să gândesc și ca un viitor antrenor, adică să acumulez. Atunci am încercat să- mi pun bazele ca antrenor„, a dezvăluit tehnicianul.

„Nea Mircea m-a luat la Rapid de la Petrolul, în 1999, într-un moment în care nu mă așteptam. De fapt, cluburile s-au înțeles peste capul meu, am fost chemat doar să semnez, nici nu vroiam să mă duc pentru că aveam echipă bună la Petrolul, echipa aia care a bătut Steaua cu 5-1, eram mulți tineri, cu Rădulescu, Onuț, Falemi, Negoiță, Cr. Vlad, Todoran, Pârvu, Costescu, doar Tavi Grigore era mai în vârstă. Eram o echipă frumoasă la Petrolul și nu voiam la Rapid, plus că îmi făcuse capul mare un impresar că mă duce afară.

M-am dus totuși la București, la domnul Copos în birou, care a pus mâna pe telefon și mi-a zis: „Vorbește cu Mircea!" La capătul celălalt Lucescu, care a zis că are nevoie de mine. Ce să mai zici, să-i zici lui Mircea Lucescu: „Nu, eu nu vreau!" Mi-au pus contractul în față, care era fabulos față de ce avusesem la Petrolul și a doua zi eram la antrenament. Până la urmă, vorba celor de la Petrolul: <<Ai 26 de ani, dacă nu pleci acum, nu mai pleci niciodată!>> „, a mai spus Nae Constantin.

Antrenorul a vorbit și despre posibilitatea ca Petrolul să promoveze.

„O performanță pentru toți cei implicați la echipă și o normalitate pentru oraș și județ, ba chiar pentru tot fotbalul nostru. Nu spun vorbe mari, dar știm cu toții ce înseamnă Petrolul în fotbalul românesc și cât are nevoie acest fotbal de echipe cu suporteri ca ai Petrolului. Vedem cu toți care e diferența dintre un meci cu tribune pline și unul cu tribune goale sau dintre patimă și indiferență.

Campionatul pare puțin rupt, acum la jumătatea lui, de la locul șase în jos. Sincer, nu cred că putem rata play-offul, dar toate echipele trebuie tratate cu respect. Chiajna, Hermanstadt, U Cluj au echipe bune, Buzăul la fel, lupta e lungă și de anduranță, se pot întâmpla foare multe. Cea mai mare greșeală ar fi să ne considerăm deja promovați, dar pe de altă parte vreau să jucăm cu personalitatea unei echipe conștiente de valoarea ei și de faptul că trebuie să ajungă în Liga 1.

Nu fug de muncă, îmi place să muncesc și îmi place să fac ca lucrurile să fie organizate până la cel mai mic amănunt. Iar aici am norocul de a beneficia de o echipă fantastică, de la Vali Bădoi, care e secund, la Claudiu Tudor și Costel Ilie, preparatorul Bărbulescu și toți cei care sunt la club, doctor, maseur, președinte, conducere, toată lumea vorbim în acest moment aceeși limbă – limba lupilor galbeni și sper să rămână așa și în continuare!”, a încheiat Nicolae Constantin.