Naționala României, subiect închis pentru Dan Petrescu? CFR, noi detalii după oferta FRF

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani s-a aflat în pole-position în ultimele zile pentru preluarea primei reprezentative, după plecarea lui Mirel Rădoi!

După ce Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au mers personal la Cluj pentru a negocia cu Dan Petrescu, antrenorul a evitat să le dea un răspuns final șefilor de la Casa Fotbalului. În ciuda faptului că „Bursucul” ar urma să dea un răspuns final pe data de 20 decembrie, oficialii CFR-ului sunt de părere că fostul component al Generației de Aur va continua pe banca campioanei României și din noul an.

„E greu să răspund și orice voi spune eu va fi interpretat. E un subiect delicat pentru că vorbim de echipa națională. Toți suntem mai sensibili când vine vorba de echipa națională, dar ceea e a spus el trebuie să respectăm și să vedem ceea ce ne va comunica în viitor. Vă dați seama că tot ceea ce facem acum este să ne concentrăm pe meciurile rămase până la final.

Am avut foarte multe meciuri în această perioadă, din vară până acum, și e un final aglomerat, mai sunt încă trei meciuri în campionat plus cele din această seară. Sunt foarte multe lucruri de pus la punct pe acest final de an. Cu siguranță că, în momentul în care va fi ceva de comunicat, veți afla, dar eu cred că lucrurile vor rămâne așa cum sunt.

E strict părerea mea personală că va rămâne la CFR Cluj, dar nu pot spune ce va decide conducerea. Există niște acționari, există Dan Petrescu, se va trage o linie după această perioadă și probabil se va face o strategie legată de viitor. Cred că se va discuta și acest aspect, dar cei mai în măsură să vă răspundă la această întrebare sunt Dan Petrescu și cei care conduc clubul”, a spus Marius Bilașco, potrivit Pro X.