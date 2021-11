Nemulțumire în Bănie: „Nu suntem unde trebuie”. Cum a primit vestiarul vestea demiterii lui Stoican

FC U Craiova a remizat cu Sepsi, scor 1-1, în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1.

Astfel, cele două echipe au terminat turul campionatului pe locurile 13, respectiv 12, cu 14 puncte.

La finalul jocului de pe ”Ion Oblemenco”, oltenii au oferit primele reacții. Claudiu Bălan, cel care a marcat pentru gruparea din Bănie, s-a declarat dezamăgit de rezultat și de numărul de puncte strânse până acum în clasament.

”Mă bucur că am reușit să înscriu, dar consider că trebuia să luăm cele trei puncte azi. Trebuia să ne concentrăm mai bine. Am făcut un pas înapoi inexplicabil, a venit golul după o greșeală și am luat doar un punct, în loc să luăm trei puncte.

Jocul este în creștere, dar trebuie să acumulăm mai multe puncte, pentru că s-a terminat turul de campionat și nu avem punctele pe care ni le-am propus la început, nu suntem unde trebuie”, a declarat Claudiu Bălan la finalul meciului.

De asemenea, și portarul Robert Popa a vorbit despre primul meci fără Flavius Stoican și cum au primit el și colegii său vestea demiterii acestuia din Bănie.

”Este adevărat că ne formăm ușor-ușor automatisme. Eu zic că este un rezultat foarte bun, suntem la doar trei zile după demiterea lui Flavius Stoican. Băieții s-au temut puțin, am încercat să ridicăm moralul. Eu sunt un jucător profesionist și mă pregătesc foarte bine. Sunt aici ca să îmi fac datoria.

Luni și marți am făcut antrenamentele împreună, era o atmosfera foarte bună și apoi am citit în presă că nu va mai fi antrenorul nostru. Acum, totul depinde de noi, jucătorii”, a povestit și Robert Popa, după meci.