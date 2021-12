Neșansa de care s-a lovit un fost căpitan al roș-albaștrilor: „Din acel moment cariera mea s-a terminat”

Alexandru Bourceanu s-a retras din activitate în urmă cu doi ani pe când evolua pentru divizionara secundă FC Buzău.

La doar 34 de ani, mijlocașul a agățat ghetele în cui după ce s-a confruntat cu mai multe accidentări. Una dintre ele i-a grăbit „sfârșitul” fotbalistic.

„În fotbal e ca în junglă, supraviețuiește cine e mai puternic. M-am accidentat, atâta tot… Nu din vina mea, din vina nimănui! Nici nu știu dacă putem vorbi de vină. Pur și simplu s-a întâmplat. În Rusia, când eram la Arsenal Tula, aveam discuții avansate să-mi prelungesc contractul și am avut o accidentare… Din acel moment cariera mea s-a terminat! Și trebuie să spun că în momentul ăla eram în echipa campionatului Rusiei, într-un moment foarte bun”, a amintit Alexandru Bourceanu pentru Gsp.

Cealaltă experiență externă pentru Bourceanu a fost Trabzonspor. Una în care fostul căpitan al FCSB-ului s-a trezit cu probleme de altă natură.

„Am încasat 725.000 de euro pe zece luni. Dar am făcut doar un an și jumătate de contract. În 2015 n-am luat niciun ban, dar i-am încasat la judecată, la TAS! Eu am încheiat amiabil plecarea, multă lume spune că am greșit, dar urma Campionatul European și speram să fiu în lot. Atunci m-am întors la FCSB pentru că aveam șanse să joc meci de meci.

Am plecat și n-am ajuns nici la Euro. Am renunțat și la foarte mulți bani, deci n-am obținut nimic! Nu mă gândeam la ce bani pierd, ci doar să ajung la echipa națională și să joc la Euro. Din păcate, n-am reușit… De ce? Nu știu… S-a întâmplat. Au fost jucători care au fost mai buni ca mine”, a mai dezvăluit fostul fotbalist.