Nicolae Constantin a confirmat că Petroluil are probleme financiare: „Probabil vom face și pasul ăsta”

Echipa Petrolul Ploiești a pierdut meciul din deplasare cu Rapid, 1-3, ultimul din Etapa a 20-a a Superligii.

„Nu știu dacă victoria Rapidului a fost meritată sau nu”, a spus Nicolae Constantin

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Nicolae Constantin rămâne pe locul 8 în Superligă, cu 20p, iar în ultim, etapă va juca pe teren propriu cu FC U Craiova 1948.

La finalul partidei de pe Arena Națională, tehnicianul a făcut cunoscut că nu este supărat pe elevii lui din cauza greșelilor comise, ci dezamăgit de rezultat.

„Am făcut multe greșeli. În prima repriză am făcut mai multe greșeli decât am făcut în tot campionatul. Au profitat de fiecare greșeală. Îi felicit pentru victorie.

Nu știu dacă a fost meritată sau nu. Ei au câștigat acasă, noi am câștigat acasă. A fost un meci bun, dacă dăm greșelile la o parte.

Am încercat să atacăm, am egalat. Când greșești atât de mult, e greu să speri. Cum noi am știut unde bate jucătorul Rapidului, și ei au știut unde bate Jair. Am avut șuturi, am avut situații bune. Rămânem cu regret și atât”, a declarat Constantin după eșecul cu Rapid.

„Sper să nu vindem jucători, dar probabil vom face și pasul ăsta”, a dezvăluit Nicolae Constantin

Antrenorul s-a referit și la ceea ce urmează pentru echipa lui, mai ales din punct de vedere financiar. „Următoarea partidă cu FC U Craiova 1948 e un meci care devine foarte important pentru noi.

Îmi doresc să încheiem anul cu o victorie. Sunt oameni, greșesc și ei. Nu sunt supărat. Sunt dezamăgit puțin. Mathaus a făcut multe jocuri bune, știe și el că a greșit, și-a cerut scuze.

Promisiuni legate de bani sunt de un an jumate. Mi-aș dori să se rezolve într-un fel sau altul. Există posibilitatea să vindem jucători, dacă nu sunt bani să ne plătim datoriile.

Sper să nu se întâmple asta, dar pentru ca clubul să nu se desființeze, probabil vom face și pasul ăsta. Eu nu îmi doresc, dar dacă se ajunge la concluzia că acesta e pasul care trebuie făcut. Când sunt datorii, trebuie să le acoperi cu ceva”, a mai spus Constantin.